Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için belirleyici olmaya devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri verileri merakla bekleniyordu. TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon verisiyle emeklilerin alacağı maaş zam oranının ilk verisi belli oldu.
Emeklinin Ocak 2027 maaş zammını belirleyecek ilk rakam belli oldu
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 ocak ayı zam oranı için belirleyici olan enflasyon verisi açıklandı. Maaş zammını belirleyecek ilk rakam belli oldu. İşte detaylar…Cemile Kurel
TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk beş ayında; Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94, Nisan'da yüzde 4,18 ve Mayıs'ta yüzde 1,71 enflasyon farkı belirlenmişti.
Haziran ayında yüzde 0.99 enflasyon farkı ile beraber SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 17,76 oran netleşirken, memurlar için bu süreç yüzde 13,52 zam farkı kesinleşmişti.
En düşük maaşın 20 bin TL’ye eşitlenmesi ile yüzde 17,76 emekli aylığı 23 bin 552 TL olmuştu.
Milyonlarca emeklinin 2027 ocak zammını belirleyecek TÜİK rakamı belli oldu.
Yüzde 17,76 6 aylık enflasyon verisinin ardından bu ayki verinin eklenmesiyle birlikte bu rakam 7 ayda yüzde 19,56 olarak ortaya çıktı.
Emekli maaş zam oranının net olarak hesaplanabilmesi için önümüzdeki ay açıklanacak TÜİK Ağustos enflasyon oranı belirleyici olacak.
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