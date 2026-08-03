Emeklinin Ocak 2027 maaş zammını belirleyecek ilk rakam belli oldu

Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için belirleyici olmaya devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri verileri merakla bekleniyordu. TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon verisiyle emeklilerin alacağı maaş zam oranının ilk verisi belli oldu.