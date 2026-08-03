Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Genç kızın gece yürüyüşü kabusa dönüştü: Dikkatsizliği canından ediyordu

Genç kızın gece yürüyüşü kabusa dönüştü: Dikkatsizliği canından ediyordu

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yükseklikten kayalıklara düşen E.Ş. (17) adlı genç kız, yaralandı.

Kaynak: DHA
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Genç kızın gece yürüyüşü kabusa dönüştü: Dikkatsizliği canından ediyordu - Resim: 1

17 yaşındaki genç kız dikkatsizliğinin bedelini az kalsın canıyla ödüyordu.

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Genç kızın gece yürüyüşü kabusa dönüştü: Dikkatsizliği canından ediyordu - Resim: 2

Olay, saat 22.30 sıralarında Yayla Köyü sahili Öztekin Caddesi üzerinde meydana geldi.

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Genç kızın gece yürüyüşü kabusa dönüştü: Dikkatsizliği canından ediyordu - Resim: 3

Cadde üzerinde yürüyen E.Ş., bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten sahildeki kayalıkların üzerine düşerek yaralandı.

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Genç kızın gece yürüyüşü kabusa dönüştü: Dikkatsizliği canından ediyordu - Resim: 4

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Genç kızın gece yürüyüşü kabusa dönüştü: Dikkatsizliği canından ediyordu - Resim: 5

Yaralı kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. E.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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