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Kombina ve kesimhanelerden derlenen son verilere göre, ocak ayı başında kilogramı ortalama 570 TL olan yağsız dana kesim fiyatı, mart sonunda 612,10 TL seviyesine kadar yükseldikten sonra sert bir düşüş grafiği çizdi. Temmuz ortasında 575,57 TL seviyesine çakılan fiyatlar, adeta yılbaşındaki rakamlara geri döndü.

YAĞSIZ KUZU KESİM FİYATI (OCAK BAŞI): 552,57 TL

26 Mart Zirvesi: 595,71 TL

Temmuz Ortası: 600,14 TL

Bu yükselişle birlikte kuzu eti kesim fiyatı, gerileyen dana etini geride bırakarak aradaki fiyat makasını iyice açtı.

MALİYETLER UÇTU, FİYAT DÜŞSE DE KASAP VE MARKET RAFLARINA YANSIMADI

Artan girdi maliyetleri altında ezildiklerini ifade eden kırmızı et üreticileri, kesim fiyatlarındaki gerilemenin tüketiciye ve market raflarına yansımadığından şikayetçi. Üreticilerin sırtındaki maliyet yükü ise şu rakamlarla gözler önüne seriliyor:

Bir torba yem: 1.000 TL

Kuru saman (kg): 6 TL

Veteriner ilacı (şişe): Yaklaşık 2.000 TL

Çoban maaşları: 80.000 TL

Ekonomim'de yer alan habere göre Besiciler, ithalat politikalarının fiyatları baskıladığını ve bu koşulların devam etmesi durumunda çok sayıda çiftliğin kapısına kilit vurarak üretimden çekilmek zorunda kalacağını vurguluyor.

DÜĞMEYE BASILDI: ESK YENİDEN KESİME BAŞLADI

Kesim fiyatlarındaki gerileme ve üreticiden gelen tepkiler üzerine Et ve Süt Kurumu (ESK) yeniden alım ve kesim süreçlerini başlattı. Üreticilere SMS yoluyla bildirilen alım fiyat tarifesi şu şekilde belirlendi:

Yerli Simental: 580 TL/kg

Yerli Alaca: 560 TL/kg

İthal Angus: 550 TL/kg

Henüz kurumun resmi sitesinde yayınlanmayan bu alım fiyatlarının, piyasadaki düşüşü durdurup durdurmayacağı sektör tarafından yakından takip ediliyor.

"DÜŞÜŞ KRİZ DEĞİL, PLANLAMA HATASI"

Ulusal Et Konseyi (UKON) Başkanı Ahmet Hacıince ise piyasadaki düşüşün talep daralması ya da arz fazlasından kaynaklanmadığını savundu. Geçen yıl sonundaki spekülatif fiyat artışlarının sona erdiğini belirten Hacıince, bol yağışlarla birlikte yem fiyatlarının düştüğünü ifade etti.

Düşüşün temel sebebinin planlama hatası olduğunu belirten Hacıince; üreticilerin aynı dönemde hayvan alıp Kurban Bayramı sonrasında aynı anda kesime yönelmesinin fiyatları baskıladığını söyledi. Kesimlerin 12 aya yayılması gerektiğine dikkat çeken UKON Başkanı, kasım ayında teslim edilecek hayvanlar için karkas kesim fiyatının şimdiden 600 TL olarak açıklandığını ve bu tutarın üretici fiyat endeksine (ÜFE) göre güncelleneceğini müjdeledi.