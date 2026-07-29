Sanayinin simgesiydi: Dev tarihi fabrika 1 euro'ya satışta

İhaleye katılmayı hedefleyen yatırımcıların dosya ve tekliflerini 30 Eylül 2026 tarihine kadar teslim etmesi gerekiyor. Yerel yönetim, başvurularda sadece parasal teklifi değil, mülkün hangi maksatla dönüştürüleceğini detaylandıran projeleri de inceleyecek.