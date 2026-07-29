Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Sanayinin simgesiydi: Dev tarihi fabrika 1 euro'ya satışta

Sanayinin simgesiydi: Dev tarihi fabrika 1 euro'ya satışta

Almanya’nın Tangerhütte kentinde yer alan 19. yüzyıla ait tarihi döküm fabrikası, 1 euroluk sembolik başlangıç fiyatıyla açık artırmaya sunuldu. Atıl vaziyetteki tesis için 30 Eylül 2026’ya kadar proje teklifleri kabul edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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Sanayinin simgesiydi: Dev tarihi fabrika 1 euro'ya satışta - Resim: 1

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Tangerhütte kentindeki tarihi sanayi tesisi sembolik bir ücret karşılığında satışa çıkarıldı. Kuruluşu 1842 yılına dayanan eski döküm fabrikası için düzenlenen açık artırmada başlangıç bedeli sadece 1 euro olarak ilan edildi.

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Sanayinin simgesiydi: Dev tarihi fabrika 1 euro'ya satışta - Resim: 2

Ancak koruma altındaki bu tarihi yapının tekrardan faal duruma getirilebilmesi adına milyonlarca euroluk yatırım gerektiği kaydedildi. Tangerhütte Belediyesi bünyesinde satılacak olan tarihi mülk, ortalama 16 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor.

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Sanayinin simgesiydi: Dev tarihi fabrika 1 euro'ya satışta - Resim: 3

Belediye yetkilileri, satış sürecinde yalnızca sunulan para miktarının değil, alıcı adayı tarafından hazırlanan kullanım ve geliştirme vizyonunun da kararda etkin role sahip olacağını bildirdi.

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Sanayinin simgesiydi: Dev tarihi fabrika 1 euro'ya satışta - Resim: 4

Belediye tarafından paylaşılan ayrıntılara göre, uzun yıllardır boş kalan fabrika binaları aşırı derecede yıprandı. Tesis çatısının büyük bir kısmının çöktüğü, dış duvarlarda belirgin hasarların oluştuğu ve emniyet tedbirleri kapsamında sahaya girişlerin engellendiği duyuruldu.

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Sanayinin simgesiydi: Dev tarihi fabrika 1 euro'ya satışta - Resim: 5

Öte yandan fabrika arsasının önemli bir bölümünün zaman içinde yabani bitki örtüsü, ağaç ve çalılarla kaplandığı belirtildi. Bu gerekçelerle, gayrimenkulü devralacak girişimcinin geniş çaplı bir restorasyon çalışmasını üstlenmesi ve binanın kullanılabilir seviyeye getirilmesi amacıyla kapsamlı bir onarım gerçekleştirmesi şart koşuluyor.

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Sanayinin simgesiydi: Dev tarihi fabrika 1 euro'ya satışta - Resim: 6

1842 yılında üretime başlayan fabrika, özellikle 1900'lü yılların ilk döneminde 1.500'ü aşkın kişiye çalışma imkânı sunuyordu. Tesis bünyesinde imal edilen sokak aydınlatmaları, dökme demirden merdivenler, banyo küvetleri ve "çay evi" adıyla bilinen bahçe pavyonları küresel pazara ihraç ediliyordu.

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Sanayinin simgesiydi: Dev tarihi fabrika 1 euro'ya satışta - Resim: 7

Alman sanayi geçmişinde önemli bir konuma sahip olan dev tesis, Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DDR) ile Federal Almanya'nın birleşmesini takip eden 1990'lı yılların başında faaliyetlerini tamamen sonlandırdı.

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Sanayinin simgesiydi: Dev tarihi fabrika 1 euro'ya satışta - Resim: 8

Tangerhütte Belediye Başkanı Andreas Brohm, söz konusu yapının sıradan bir gayrimenkul olmadığını, şehrin tarihini yansıtan kıymetli bir kültürel miras niteliği taşıdığını dile getirdi. Brohm, bu doğrultuda alanı yarınlara taşıyabilecek ufku geniş bir yatırımcı grubuna ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

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Sanayinin simgesiydi: Dev tarihi fabrika 1 euro'ya satışta - Resim: 9

Belediye Başkanı; tesisin kültürel koruma projeleri, organizasyon faaliyetleri, kreatif sektörler veya modern ticari işletmeler şeklinde farklı alanlarda değerlendirilmeye uygun yapıda olduğunu söyledi.

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Sanayinin simgesiydi: Dev tarihi fabrika 1 euro'ya satışta - Resim: 10

İhaleye katılmayı hedefleyen yatırımcıların dosya ve tekliflerini 30 Eylül 2026 tarihine kadar teslim etmesi gerekiyor. Yerel yönetim, başvurularda sadece parasal teklifi değil, mülkün hangi maksatla dönüştürüleceğini detaylandıran projeleri de inceleyecek.

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Sanayinin simgesiydi: Dev tarihi fabrika 1 euro'ya satışta - Resim: 11

Ayrıca alıcıların detaylı bir restorasyon planı sunması zorunlu tutulurken, yenileme ve tadilat giderlerinin milyonlarca euro seviyesine ulaşabileceğine dikkat çekiliyor.

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Sanayinin simgesiydi: Dev tarihi fabrika 1 euro'ya satışta - Resim: 12

Binanın muhafazası adına uzun süredir faaliyet gösteren yerel "Aus einem Guss" derneği ise yetkin bir yatırımcının bulunması durumunda satışın bölge adına yepyeni bir sayfa açabileceğini ifade ediyor.

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