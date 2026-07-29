Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Kızılay maden suyu raflardan tek tek toplatılıyor: Bir ülke harekete geçti

Kızılay maden suyu raflardan tek tek toplatılıyor: Bir ülke harekete geçti

İsviçre, yüksek oranda bor içerdiği belirlenen iki Kızılay maden suyunu geri çağırdı.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Kızılay maden suyu raflardan tek tek toplatılıyor: Bir ülke harekete geçti - Resim: 1

İsviçre merkezli dağıtıcı firma Akar Swiss AG, yüksek oranda bor içerdiği tespit edilen iki Kızılay markalı içeceği sağlık riski nedeniyle piyasadan geri çağırdığını duyurdu.

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Kızılay maden suyu raflardan tek tek toplatılıyor: Bir ülke harekete geçti - Resim: 2

Tüketicilerin söz konusu ürünleri kesinlikle tüketmemesi uyarısı yapıldı.

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Kızılay maden suyu raflardan tek tek toplatılıyor: Bir ülke harekete geçti - Resim: 3

İçecek pazarında önemli bir "geri çağırma" kararı alındı. Akar Swiss AG tarafından yapılan duyuruya göre, Kızılay markasına ait iki farklı üründe yapılan incelemelerde normalin üzerinde bor içeriği tespit edildi.

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Kızılay maden suyu raflardan tek tek toplatılıyor: Bir ülke harekete geçti - Resim: 4

Yüksek bor oranının insan sağlığı açısından tehlike oluşturabileceğini belirten firma, olası riskleri önlemek amacıyla söz konusu serileri tedbir amaçlı olarak piyasadan çekme kararı aldı.

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Kızılay maden suyu raflardan tek tek toplatılıyor: Bir ülke harekete geçti - Resim: 5

Firma tarafından yayınlanan listede, toplatılma kararı alınan ürünlerin isimleri, gramajları ve son tüketim tarihleri (MHD) şu şekilde açıklandı:

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Kızılay maden suyu raflardan tek tek toplatılıyor: Bir ülke harekete geçti - Resim: 6

Kızılay Doğal Maden Suyu (200 ml)

Son Tüketim Tarihi: 31.07.2027

Kızılay Elma Aromalı Meşrubat (200 ml)

Son Tüketim Tarihi: 20.02.2027

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Kızılay maden suyu raflardan tek tek toplatılıyor: Bir ülke harekete geçti - Resim: 7

Yetkililer, evlerinde bu ürünlerden bulunan tüketicilerin içecekleri kesinlikle tüketmemeleri gerektiğini vurguladı. Mağduriyet yaşanmaması adına kolaylaştırılmış bir iade süreci başlatıldı.

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Kızılay maden suyu raflardan tek tek toplatılıyor: Bir ülke harekete geçti - Resim: 8

Tüketiciler, ellerindeki ürünleri alışveriş yaptıkları mağazalara götürerek, fiş veya fatura ibraz etmelerine gerek kalmaksızın iade edebilecekler. İade işlemi sırasında ürünün satın alma bedeli eksiksiz olarak tüketiciye geri ödenecek.

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