İsviçre merkezli dağıtıcı firma Akar Swiss AG, yüksek oranda bor içerdiği tespit edilen iki Kızılay markalı içeceği sağlık riski nedeniyle piyasadan geri çağırdığını duyurdu.
Kızılay maden suyu raflardan tek tek toplatılıyor: Bir ülke harekete geçti
İsviçre, yüksek oranda bor içerdiği belirlenen iki Kızılay maden suyunu geri çağırdı.Gülsüm Hülya Sundu
Tüketicilerin söz konusu ürünleri kesinlikle tüketmemesi uyarısı yapıldı.
İçecek pazarında önemli bir "geri çağırma" kararı alındı. Akar Swiss AG tarafından yapılan duyuruya göre, Kızılay markasına ait iki farklı üründe yapılan incelemelerde normalin üzerinde bor içeriği tespit edildi.
Yüksek bor oranının insan sağlığı açısından tehlike oluşturabileceğini belirten firma, olası riskleri önlemek amacıyla söz konusu serileri tedbir amaçlı olarak piyasadan çekme kararı aldı.
Firma tarafından yayınlanan listede, toplatılma kararı alınan ürünlerin isimleri, gramajları ve son tüketim tarihleri (MHD) şu şekilde açıklandı:
Kızılay Doğal Maden Suyu (200 ml)
Son Tüketim Tarihi: 31.07.2027
Kızılay Elma Aromalı Meşrubat (200 ml)
Son Tüketim Tarihi: 20.02.2027
Yetkililer, evlerinde bu ürünlerden bulunan tüketicilerin içecekleri kesinlikle tüketmemeleri gerektiğini vurguladı. Mağduriyet yaşanmaması adına kolaylaştırılmış bir iade süreci başlatıldı.
Tüketiciler, ellerindeki ürünleri alışveriş yaptıkları mağazalara götürerek, fiş veya fatura ibraz etmelerine gerek kalmaksızın iade edebilecekler. İade işlemi sırasında ürünün satın alma bedeli eksiksiz olarak tüketiciye geri ödenecek.