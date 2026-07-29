Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Almanlar, İzmirli firmayı resmen satın aldı: 30 bin metrelik dev tesis

Almanlar, İzmirli firmayı resmen satın aldı: 30 bin metrelik dev tesis

Ezel Cıvata, elektrik tesisatı teknolojilerinde dünya çapında tanınan Alman Obo Bettermann tarafından çoğunluk hissesi alındı.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Almanlar, İzmirli firmayı resmen satın aldı: 30 bin metrelik dev tesis - Resim: 1

İzmir'in Torbalı ilçesinde yer alan 30 bin metrekarelik dev tesisinde vida, somun, cıvata ve özel bağlantı elemanları üretimi gerçekleştiren köklü sanayi kuruluşu Ezel Cıvata, elektrik tesisatı teknolojilerinde dünya çapında tanınan Alman Obo Bettermann bünyesine katıldı.

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Almanlar, İzmirli firmayı resmen satın aldı: 30 bin metrelik dev tesis - Resim: 2

Küresel tedarik zincirini ve bağlantı teknolojileri pazarındaki konumunu sağlamlaştırmak isteyen Alman grup, 24 Temmuz’da atılan imzalarla yerli şirketin çoğunluk hisselerini resmen devraldı.

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Almanlar, İzmirli firmayı resmen satın aldı: 30 bin metrelik dev tesis - Resim: 3

Taraflar arasındaki satın alma anlaşmasının maddi boyutu kamuoyu ile paylaşılmadı.

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Almanlar, İzmirli firmayı resmen satın aldı: 30 bin metrelik dev tesis - Resim: 4

Çoğunluk hisseleri Alman gruba geçmiş olsa da, şirketin kurucu sahipleri olan Kohen Ailesi Ezel Cıvata'nın günlük operasyonlarını ve yönetimini üstlenmeye devam edecek.

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Almanlar, İzmirli firmayı resmen satın aldı: 30 bin metrelik dev tesis - Resim: 5

Ezel Cıvata, üretimini global arenaya Exel Fasteners markası altında ihraç etmeyi sürdürecek.

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Almanlar, İzmirli firmayı resmen satın aldı: 30 bin metrelik dev tesis - Resim: 6

Birleşme kararı, her iki şirketin üst yönetiminde de büyük bir memnuniyetle karşılandı.

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Almanlar, İzmirli firmayı resmen satın aldı: 30 bin metrelik dev tesis - Resim: 7

Obo Betterman Yönetim Kurulu Başkanı Ulrich Bettermann, "Bu hamleyle birlikte Obo; kendi üretimiyle yüksek kaliteli bağlantı elemanları alanında uzmanlaşmış, son derece deneyimli ve başarılı bir şirketi bünyesine katmış oldu” dedi.

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Almanlar, İzmirli firmayı resmen satın aldı: 30 bin metrelik dev tesis - Resim: 8

Obo Genel Müdürü Palausch, Ezel Cıvata'nın temsil ettiği değerler ve üretim kalitesi Obo ile kusursuz bir uyum içinde olduğunu belirterek, “Son derece adil, profesyonel ve verimli geçen görüşmelerimiz, ortak ve başarılı bir geleceğin en güçlü teminatıdır” ifadelerini kullandı.

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Almanlar, İzmirli firmayı resmen satın aldı: 30 bin metrelik dev tesis - Resim: 9

Ezel Cıvata Yönetici Ortakları Ezel ve İzzet Kohen ise şunları söyledi:

"Bu birleşme, şirketimizin gelişim serüveninde tarihi bir dönüm noktasıdır. Obo gibi güçlü ve güvenilir bir ortakla yola devam edeceğimiz için gururluyuz. Geleceğin getireceği fırsatlara artık çok daha hazırız ve büyümemizi hızlandırarak sürdüreceğiz."

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