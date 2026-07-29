İzmir'in Torbalı ilçesinde yer alan 30 bin metrekarelik dev tesisinde vida, somun, cıvata ve özel bağlantı elemanları üretimi gerçekleştiren köklü sanayi kuruluşu Ezel Cıvata, elektrik tesisatı teknolojilerinde dünya çapında tanınan Alman Obo Bettermann bünyesine katıldı.
Almanlar, İzmirli firmayı resmen satın aldı: 30 bin metrelik dev tesis
Ezel Cıvata, elektrik tesisatı teknolojilerinde dünya çapında tanınan Alman Obo Bettermann tarafından çoğunluk hissesi alındı.Gülsüm Hülya Sundu
Küresel tedarik zincirini ve bağlantı teknolojileri pazarındaki konumunu sağlamlaştırmak isteyen Alman grup, 24 Temmuz’da atılan imzalarla yerli şirketin çoğunluk hisselerini resmen devraldı.
Taraflar arasındaki satın alma anlaşmasının maddi boyutu kamuoyu ile paylaşılmadı.
Çoğunluk hisseleri Alman gruba geçmiş olsa da, şirketin kurucu sahipleri olan Kohen Ailesi Ezel Cıvata'nın günlük operasyonlarını ve yönetimini üstlenmeye devam edecek.
Ezel Cıvata, üretimini global arenaya Exel Fasteners markası altında ihraç etmeyi sürdürecek.
Birleşme kararı, her iki şirketin üst yönetiminde de büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Obo Betterman Yönetim Kurulu Başkanı Ulrich Bettermann, "Bu hamleyle birlikte Obo; kendi üretimiyle yüksek kaliteli bağlantı elemanları alanında uzmanlaşmış, son derece deneyimli ve başarılı bir şirketi bünyesine katmış oldu” dedi.
Obo Genel Müdürü Palausch, Ezel Cıvata'nın temsil ettiği değerler ve üretim kalitesi Obo ile kusursuz bir uyum içinde olduğunu belirterek, “Son derece adil, profesyonel ve verimli geçen görüşmelerimiz, ortak ve başarılı bir geleceğin en güçlü teminatıdır” ifadelerini kullandı.
Ezel Cıvata Yönetici Ortakları Ezel ve İzzet Kohen ise şunları söyledi:
"Bu birleşme, şirketimizin gelişim serüveninde tarihi bir dönüm noktasıdır. Obo gibi güçlü ve güvenilir bir ortakla yola devam edeceğimiz için gururluyuz. Geleceğin getireceği fırsatlara artık çok daha hazırız ve büyümemizi hızlandırarak sürdüreceğiz."