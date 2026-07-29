Almanlar, İzmirli firmayı resmen satın aldı: 30 bin metrelik dev tesis

Ezel Cıvata Yönetici Ortakları Ezel ve İzzet Kohen ise şunları söyledi:

"Bu birleşme, şirketimizin gelişim serüveninde tarihi bir dönüm noktasıdır. Obo gibi güçlü ve güvenilir bir ortakla yola devam edeceğimiz için gururluyuz. Geleceğin getireceği fırsatlara artık çok daha hazırız ve büyümemizi hızlandırarak sürdüreceğiz."