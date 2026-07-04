Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Kurban Bayramı'nın ardından kırmızı et piyasasında talebin yavaşlamasıyla birlikte fiyatlarda durgun bir seyir izleniyor. Üreticiler mevcut fiyatların sürdürülebilir olmadığını belirtirken, piyasada sonbahar aylarına yönelik yükseliş beklentisi öne çıkıyor.

Sektör temsilcilerine göre bayram sonrası yaşanan fiyat gerilemesi, piyasanın olağan döngüsünün bir parçası. Besiciler, fiyatların dip seviyelere yaklaştığını değerlendirirken, Eylül ayından itibaren talebin artmasıyla birlikte piyasada yeniden hareketlilik yaşanabileceğini ifade ediyor.

ÜRETİCİLER MALİYET BASKISINDAN ŞİKAYETÇİ

Besicilerin en büyük sorunu ise artan üretim maliyetleri. Tarımdanhaber.com'un haberine göre Yem, gübre ve diğer girdilerdeki yükselişin kârlılığı önemli ölçüde azalttığını belirten üreticiler, mevcut karkas kesim fiyatlarının birçok işletme için yeterli olmadığını dile getiriyor.

Özellikle yüksek maliyetle besiciliğe başlayan işletmelerin zorlandığını vurgulayan sektör temsilcileri, mevcut fiyatlarla üretimin sürdürülebilirliğinin giderek güçleştiğine dikkat çekiyor.

SONBAHAR BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Piyasada hâkim olan görüş, fiyatların kısa vadede yatay seyredeceği, ancak Eylül ve Kasım ayları arasında talep artışıyla birlikte yukarı yönlü bir hareketin başlayabileceği yönünde.

Üreticiler ayrıca ithal hayvan ve karkas etin iç piyasadaki fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu savunurken, piyasanın gerçek dengelere kavuşması için maliyetlerin de dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

Sektör temsilcileri, önümüzdeki aylarda hem arz-talep dengesi hem de üretim maliyetlerindeki gelişmelerin kırmızı et fiyatlarının seyrini belirleyecek en önemli unsurlar olacağını ifade ediyor.