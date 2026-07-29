Yeniçağ Gazetesi
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Gülistan Doku cinayetinde ilk itiraf geldi: Kafasına sıktım

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, ailesi ve emniyetteki güçlerin kullanılarak yıllarca üzerinin örtüldüğü Gülistan Doku cinayetinde ilk itiraf geldi. ABD'de tutuklu firari Umut Altaş, her şeyi anlattı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Gülistan Doku cinayetinde ilk itiraf geldi: Kafasına sıktım - Resim: 1

Gülistan Doku cinayetinde düğüm çözüldü. Cinayetin kilit isimlerinden Umut Altaş'ın, soruşturma savcısına gönderdiği mektup ortaya çıktı.

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Gülistan Doku cinayetinde ilk itiraf geldi: Kafasına sıktım - Resim: 2

Altaş, mektubunda eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Türkay Sonel'in, kendisine bir kızı öldürdüğünü söylediğini itiraf etti.

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Gülistan Doku cinayetinde ilk itiraf geldi: Kafasına sıktım - Resim: 3

Altaş, "Türkay bana, 'Bir kızı öldürdüm, çok bağırıyordu, arabadaydık, dayanamadım kafasına sıktım' dedi. Baban ne yaptı dedim. Bana gülerek 'Yo, o halletti zaten, ayarladı bir şeyler' dedi." ifadelerini kullandı.

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Gülistan Doku cinayetinde ilk itiraf geldi: Kafasına sıktım - Resim: 4

Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi ABD'deki Umut Altaş'ın savcıya gönderdiği mektup ortaya çıktı.

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Gülistan Doku cinayetinde ilk itiraf geldi: Kafasına sıktım - Resim: 5

Akşam'ın Washington Temsilcisi Yavuz Atalay'ın haberine göre, Altaş'ın itirafnamede, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu M. Türkay Sonel'in kendisine "Bir kızı öldürdüm. Babam halletti, cesedi gömdük" diye yazdığı görüldü.

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Gülistan Doku cinayetinde ilk itiraf geldi: Kafasına sıktım - Resim: 6

İşte Uumt Altaş'ın itirafları:

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Gülistan Doku cinayetinde ilk itiraf geldi: Kafasına sıktım - Resim: 7

4 Ocak 2020'de 23.00'da Türkay beni YURTKUR'un önüne götürdü. 'Niye buradayız?' dedim. 'Bekliyoruz işte' diye cevapladı. Sonra, simasını göremediğim bir kız, korkarak apar topar içeri girdi. O içeri girdikten sonra da Türkay ile hızlıca oradan ayrıldık.

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Gülistan Doku cinayetinde ilk itiraf geldi: Kafasına sıktım - Resim: 8

5 Ocak'ta 12.00 gibi Hanımeli kafeye, 13.00 gibi Valilik Konağı'na gittik. Garaja çekti arabayı. Polis telsizi açıktı... Bir süre sonra bir anons geldi. Türkay içinden küfretti ve bir yere doğru gitmeye başladık.

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Gülistan Doku cinayetinde ilk itiraf geldi: Kafasına sıktım - Resim: 9

Sonra beni indirdi, 15-20 dakika sonra gelmeyince Türkay'ı aradım. Cevap vermedi. Yanıma hızlıca geldi 'Bin, bin, bin arabaya!' dedi. Savaştan çıkmış gibiydi.

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Gülistan Doku cinayetinde ilk itiraf geldi: Kafasına sıktım - Resim: 10

Altaş mektubuna aynı akşam Türkay Sonel'in aracıyla kendisini yeniden aldığını belirterek şöyle devam etti:

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Gülistan Doku cinayetinde ilk itiraf geldi: Kafasına sıktım - Resim: 11

"Telefonumdan koruma Şükrü'yü aramamı istedi. Aradım, açmadı. Sonra Şükrü'ye mesaj atmamı istedi. Yazmamı istediği mesaj, 'Hallettin mi?' idi...

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Gülistan Doku cinayetinde ilk itiraf geldi: Kafasına sıktım - Resim: 12

Ertesi gün Türkay beni yine arabayla aldı. Yolcu koltuğunda silah vardı. Türkay bana, 'Silah orada kalmış, onu torpidoya koyar mısın?' dedi. Üzerinde Türk bayrağı olan silaha dokundum ama sonra sildim. Türkay bana, 'Neden temizliyorsun?' dedi, ben de 'Tabii ki sileceğim' dedim."

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Gülistan Doku cinayetinde ilk itiraf geldi: Kafasına sıktım - Resim: 13

Türkay'ların evinde otururken 'Kanka birini öldürdüm, haberin olsun' dedi. 'Ne diyorsun oğlum, saçmalama kimi öldürdün, neden öldürdün' diye sordum. 'Bir kızı öldürdüm, çok bağırıyordu, arabadaydık, dayanamadım kafasına sıktım' dedi.

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Gülistan Doku cinayetinde ilk itiraf geldi: Kafasına sıktım - Resim: 14

'Baban ne yaptı?' dedim. Bana gülerek 'Yo, o halletti zaten, ayarladı bir şeyler' dedi. 'Ceset nerede? dedim. 'Gömdük kanka' dedi. Nereye diye sordum 'Bilmiyorum' dedi.

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Gülistan Doku cinayetinde ilk itiraf geldi: Kafasına sıktım - Resim: 15

Umut Altaş mektubunu "Türk adaletine bugüne kadar sığınmadığım için affınızı diliyorum" sözleriyle bitirdi.

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