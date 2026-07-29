Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararını ve Fed Başkanı Kevin Warsh’ın enflasyon ile faiz beklentilerine yönelik yapacağı açıklamaları beklemesi nedeniyle haftanın üçüncü işlem gününde yatay bir görünüm sergiledi.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (29 Temmuz 2026)
Altın alım satımı yapacak vatandaşlar ve yatırımlarını değerlendirmek isteyenler 29 Temmuz 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ABD Merkez Bankası kararları öncesinde piyasalarda yatay bir seyir hakimken, gram ve ons altının yönü belli oldu.Cemile Kurel
İç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki bu belirsizlik öncesinde, ons altın güne 4.022 dolar seviyesinden başlarken; iç piyasada gram altın ise 6.135 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.
Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın satış fiyatı: 6.135,33 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.046,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı: 20.092,00 TL
TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Tam altın satış fiyatı: 39.947,69 TL
GREMSE ALTIN FİYATI
Gremse altın satış fiyatı: 100.175,58 TL
ONS ALTIN FİYATI
Ons altın satış fiyatı: 4.022,47 dolar
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.000,00 TL
UYARI: HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. ALTIN FİYATLARI ANLIK OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR.