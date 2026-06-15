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Dar gelirli vatandaşların uygun fiyatla kırmızı ete ulaşabilmesi amacıyla sürdürülen uygulamada fiyatlar yükseldi. Tarımdanhaber'in özel haberine göre Et ve Süt Kurumu (ESK), PERDER üyesi marketlerde satışa sunulan ithal kırmızı et ürünlerinde yeni fiyat düzenlemesine gitti.

ESK, dar gelirli vatandaşların kırmızı ete daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla PERDER üyesi marketlerle iş birliği yapıyor ve ithal et ürünlerini piyasa fiyatlarının altında satışa sunuyordu. Uygulama kapsamında kıymanın kilogramı 485 liradan, kuşbaşının kilogramı ise 510 liradan satılıyordu.

KIYMA 600, KUŞBAŞI 650 LİRAYA ÇIKTI

Habere göre yapılan son fiyat güncellemesiyle kıymanın kilogram fiyatı 600 liraya, kuşbaşının kilogram fiyatı ise 650 liraya yükseltildi. Böylece bazı ürünlerde zam oranı yüzde 28'e ulaştı.

Et ve Süt Haber'de yer alan değerlendirmede, döviz kurunda veya ithalat maliyetlerinde dikkat çekici bir artış yaşanmamasına rağmen yapılan fiyat düzenlemesinin sektör tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

ZAMANLAMASI TARTIŞMA YARATTI

Zam kararının zamanlaması da dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın beyaz et sektöründe fahiş fiyat artışlarına ilişkin inceleme yürüttüğü bir dönemde, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ESK'nın uygun fiyatlı ithal et satışlarında fiyat artışına gitmesi gıda fiyatlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Sektör temsilcileri, ESK'nın piyasayı dengelemek amacıyla yürüttüğü satışlarda yapılan fiyat artışının genel kırmızı et piyasasına da yansıyabileceğine dikkat çekiyor.