Osmaneli ilçesine bağlı Medetli Köyü'nde uzun yıllardır buğday üretimi yapan Zekayi Karaca, üretim kapasitesini her geçen yıl artırarak büyük bir başarıya imza attı. İlk yıllarda 60-70 dönüm arazide üretim yaptığını belirten Karaca, bugün 400-500 dönüm arazide buğday ektiğini ifade etti.

Kilosu 12 TL'den satılıyor: 60 dönümle başladı, 500 dönüme ulaştı - Resim : 1

Tarladaki rekoltenin sevindirici olduğunu ancak fiyatların bel büktüğünü aktaran Karaca, tarlada dönüm başına 400 ila 600 kilogram arasında değişen yüksek bir verim yakaladıklarını vurguladı.

Kilosu 12 TL'den satılıyor: 60 dönümle başladı, 500 dönüme ulaştı - Resim : 2

"VERİM GÜZEL AMA FİYATLAR YETERSİZ"

Bilecik ve merkez ilçeye bağlı Necmiye Köyü ile Osmaneli ilçesinde devam eden hasat boyunca fiyatların maliyetleri karşılamadığını belirten Zekayi Karaca, duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

"Geçen yılki fiyatlarla bu seneki fiyatlar aynı. Hiç değişen bir şey olmadı. Buğdayın kilosu şu an 11-12 TL. Buğday verimliliği bu sene çok iyi. En düşük 400 kilogramdan 600 kilograma kadar verim var. Verimlilik çok güzel ama fiyatlar iyi değil."

Kilosu 12 TL'den satılıyor: 60 dönümle başladı, 500 dönüme ulaştı - Resim : 3

ÜRETİCİNİN TABAN FİYAT BEKLENTİSİ 14-15 TL'YDİ

Üreticiyi rahatlatacak ve artan maliyetleri karşılayacak bir taban fiyat beklentisi içinde olduklarını kaydeden Karaca, bu yıl buğday için kilogram başına en az 14-15 TL seviyesinde bir fiyat istediklerini ancak bu beklentilerinin gerçekleşmediğini dile getirdi.

Kilosu 12 TL'den satılıyor: 60 dönümle başladı, 500 dönüme ulaştı - Resim : 4

Bilecik genelindeki çiftçiler, rekor rekolteye rağmen geçen yılın fiyatlarıyla satış yapmak zorunda kalmanın mağduriyetini yaşıyor.