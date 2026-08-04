Kaynak: İHA

Osmaneli ilçesine bağlı Medetli Köyü'nde uzun yıllardır buğday üretimi yapan Zekayi Karaca, üretim kapasitesini her geçen yıl artırarak büyük bir başarıya imza attı. İlk yıllarda 60-70 dönüm arazide üretim yaptığını belirten Karaca, bugün 400-500 dönüm arazide buğday ektiğini ifade etti.

Tarladaki rekoltenin sevindirici olduğunu ancak fiyatların bel büktüğünü aktaran Karaca, tarlada dönüm başına 400 ila 600 kilogram arasında değişen yüksek bir verim yakaladıklarını vurguladı.

"VERİM GÜZEL AMA FİYATLAR YETERSİZ"

Bilecik ve merkez ilçeye bağlı Necmiye Köyü ile Osmaneli ilçesinde devam eden hasat boyunca fiyatların maliyetleri karşılamadığını belirten Zekayi Karaca, duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

"Geçen yılki fiyatlarla bu seneki fiyatlar aynı. Hiç değişen bir şey olmadı. Buğdayın kilosu şu an 11-12 TL. Buğday verimliliği bu sene çok iyi. En düşük 400 kilogramdan 600 kilograma kadar verim var. Verimlilik çok güzel ama fiyatlar iyi değil."

ÜRETİCİNİN TABAN FİYAT BEKLENTİSİ 14-15 TL'YDİ

Üreticiyi rahatlatacak ve artan maliyetleri karşılayacak bir taban fiyat beklentisi içinde olduklarını kaydeden Karaca, bu yıl buğday için kilogram başına en az 14-15 TL seviyesinde bir fiyat istediklerini ancak bu beklentilerinin gerçekleşmediğini dile getirdi.

Bilecik genelindeki çiftçiler, rekor rekolteye rağmen geçen yılın fiyatlarıyla satış yapmak zorunda kalmanın mağduriyetini yaşıyor.