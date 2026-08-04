2025’in en çok satan 10 otomobil modeli: Zirvede dev sürpriz

10. Kia Sportage – 550.000 Adet
Koreli üreticinin kompakt SUV temsilcisi, dünya çapındaki yüksek satış ivmesini koruyarak ilk 10'a girmeyi başardı.
10. Kia Sportage – 550.000 Adet
Koreli üreticinin kompakt SUV temsilcisi, dünya çapındaki yüksek satış ivmesini koruyarak ilk 10'a girmeyi başardı.
9. Volkswagen Tiguan – 550.000 Adet
Alman devinin göz bebeği Tiguan, Avrupalı kullanıcıların yanı sıra küresel pazarda da istikrarını sürdürdü.
8. Toyota Camry – 630.000 Adet
Sedan segmentinin küresel temsilcilerinden Camry, SUV fırtınasına rağmen güçlü bir satış grafiği çizdi.
7. Hyundai Tucson – 630.000 Adet
Şık tasarımıyla dikkat çeken Tucson, sınıfındaki rekabette üst sıralarda kendine yer buldu.
6. Chevrolet Silverado – 670.000 Adet
ABD'li üreticinin kaslı pick-up modeli, özellikle Kuzey Amerika pazarının etkisiyle üst sıraları zorladı.
5. Honda CR-V – 720.000 Adet
Japon üretici Honda'nın SUV ikonu, 700 bin barajını aşarak ilk 5 içerisine adını yazdırdı.
4. Ford F-Serisi – 970.000 Adet
ABD'nin efsanevi pick-up serisi, 1 milyonluk dev barajın hemen eşiğinde durarak gücünü gösterdi.
3. Toyota Corolla – 980.000 Adet
Tüm zamanların en çok satan modeli Corolla, 2025'i de kürsünün 3. basamağında tamamladı.
2. Tesla Model Y – 990.000 Adet
ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, Model Y ile Toyota'nın ensesinde biterek zirveyi adeta zorladı!
1. Toyota RAV4 – 1.010.000 Adet
Listenin şampiyonu! Toyota RAV4, 1 milyon barajını aşarak 2025 yılının en çok satan otomobili unvanını aldı.