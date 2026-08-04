Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv 2025’in en çok satan 10 otomobil modeli: Zirvede dev sürpriz

2025’in en çok satan 10 otomobil modeli: Zirvede dev sürpriz

Küresel otomotiv pazarında rekabet kızışırken, SUV modellerin yükselişi satış rakamlarına damga vurdu! Toyota’nın liderliğini korumak için direndiği 2025 yılında, ABD’li devler zirveyi zorladı. Focus2Move ve Statista verilerine göre küresel bazda 1 milyon barajını aşan dev listeyi derledik!

Kaynak: Diğer
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2025’in en çok satan 10 otomobil modeli: Zirvede dev sürpriz - Resim: 1

10. Kia Sportage – 550.000 Adet

Koreli üreticinin kompakt SUV temsilcisi, dünya çapındaki yüksek satış ivmesini koruyarak ilk 10'a girmeyi başardı.

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2025’in en çok satan 10 otomobil modeli: Zirvede dev sürpriz - Resim: 2

9. Volkswagen Tiguan – 550.000 Adet

Alman devinin göz bebeği Tiguan, Avrupalı kullanıcıların yanı sıra küresel pazarda da istikrarını sürdürdü.

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2025’in en çok satan 10 otomobil modeli: Zirvede dev sürpriz - Resim: 3

8. Toyota Camry – 630.000 Adet

Sedan segmentinin küresel temsilcilerinden Camry, SUV fırtınasına rağmen güçlü bir satış grafiği çizdi.

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2025’in en çok satan 10 otomobil modeli: Zirvede dev sürpriz - Resim: 4

7. Hyundai Tucson – 630.000 Adet

Şık tasarımıyla dikkat çeken Tucson, sınıfındaki rekabette üst sıralarda kendine yer buldu.

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2025’in en çok satan 10 otomobil modeli: Zirvede dev sürpriz - Resim: 5

6. Chevrolet Silverado – 670.000 Adet

ABD'li üreticinin kaslı pick-up modeli, özellikle Kuzey Amerika pazarının etkisiyle üst sıraları zorladı.

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2025’in en çok satan 10 otomobil modeli: Zirvede dev sürpriz - Resim: 6

5. Honda CR-V – 720.000 Adet

Japon üretici Honda'nın SUV ikonu, 700 bin barajını aşarak ilk 5 içerisine adını yazdırdı.

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2025’in en çok satan 10 otomobil modeli: Zirvede dev sürpriz - Resim: 7

4. Ford F-Serisi – 970.000 Adet

ABD'nin efsanevi pick-up serisi, 1 milyonluk dev barajın hemen eşiğinde durarak gücünü gösterdi.

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2025’in en çok satan 10 otomobil modeli: Zirvede dev sürpriz - Resim: 8

3. Toyota Corolla – 980.000 Adet

Tüm zamanların en çok satan modeli Corolla, 2025'i de kürsünün 3. basamağında tamamladı.

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2025’in en çok satan 10 otomobil modeli: Zirvede dev sürpriz - Resim: 9

2. Tesla Model Y – 990.000 Adet

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, Model Y ile Toyota'nın ensesinde biterek zirveyi adeta zorladı!

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2025’in en çok satan 10 otomobil modeli: Zirvede dev sürpriz - Resim: 10

1. Toyota RAV4 – 1.010.000 Adet

Listenin şampiyonu! Toyota RAV4, 1 milyon barajını aşarak 2025 yılının en çok satan otomobili unvanını aldı.

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