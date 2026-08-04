Birim fiyatı tarlada mütevazı rakamlarla alıcı bulan sanayi tipi biber, yüksek rekoltesi ve hazır pazar garantisiyle üreticisinin yüzünü güldürüyor. Salçalık kapya ve turşuluk jalapeno biberde hasat mesaisi sürerken, tarladan doğrudan fabrikalara uzanan sözleşmeli tarım modeli çiftçinin riskini sıfırlayarak dönüm başına rekor ciro sağlıyor.
Kilosu 15 liradan kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı
Sanayi tipi biber, düşük birim fiyatına rağmen yüksek rekoltesi ve satış garantisiyle çiftçinin yüzünü güldürüyor. Salça ve turşu fabrikalarıyla gerçekleştirilen sözleşmeli tarım sayesinde pazar riski sıfırlanırken, dönüm başı alınan tonlarca ürün üreticisine rekor ciro bırakıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin dört bir yanında devam eden yaz hasadında, bu yılın en çok kazandıran ve üreticisini riske atmayan ürünlerinden biri sanayi tipi biber oldu.
Kilosu veya tane hesabı tarlada oldukça düşük seviyelerden alıcı bulmasına rağmen, tarladaki yüksek verim ve endüstriyel talep sanayi biberini adeta "yeşil ve kırmızı bir altın" haline getirdi. Pazarda ve perakendede fiyatlar katlanırken, tarlada dökme olarak satılan ürünler rekolte avantajıyla çiftçiye büyük bir gelir kapısı açıyor.
TARLADA RİSK BİTTİ, SÖZLEŞMELİ TARIM KAZANDIRDI
Sanayi biberini diğer tarım ürünlerinden ayıran en büyük avantaj, üreticinin daha ekim yapmadan satış garantisine sahip olması. Salça, sos ve turşu fabrikalarının devreye soktuğu sözleşmeli tarım modeli sayesinde çiftçi, pazar bulma veya ürünün elinde kalması korkusunu bir kenara bıraktı.
Kilo fiyatı tarlada ilk bakışta düşük gibi görünse de dönüm başına elde edilen 4 ila 6 tonluk dev rekolte, toplam ciroda üreticinin yüzünü güldüren devasa bir servete dönüşüyor. Toplanan tonlarca biber, daha tarladan kaldırılmadan tırlarla fabrikalara taşınıyor.
Girdi maliyetlerinin arttığı bir dönemde az riskle yüksek getiri hedefleyen çiftçiler için sanayi biberi adeta bir can simidi oldu.
Hem Ege hem de Marmara ve Akdeniz ovalarında üretimi her geçen yıl artan jalapeno ve kapya biber, toprağını boş bırakmak istemeyen üreticilerin ilk tercihi haline gelirken, bölge ekonomisine ve istihdamına da can suyu olmaya devam ediyor.
TARLADA KURUŞ SAYIYOR, TOPLAMDA SERVET BIRAKIYOR
Birim fiyatı tarladan çıkışta kalitesine ve dökme tonajına göre kilosu 15 TL ila 20 TL gibi mütevazı rakamlardan başlayan sanayi biberi, rekolte gücüyle çiftçinin en büyük gelir kapısı haline geldi.
Salça ve turşu fabrikalarının devreye soktuğu sözleşmeli alım modeli sayesinde tarlada 15-20 TL bandında el değiştiren kapya ve jalapeno biber, dönüm başına sağladığı 4 ila 6 tonluk yüksek verimle fark yaratıyor. Tekil bazda kilo fiyatı perakendeye oranla oldukça düşük görünse de tonaj avantajı ve sıfır pazar riski birleştiğinde, üretici dönüm başı rekor ciroya ulaşıyor. Tarladan doğrudan tırlara yüklenen tonlarca ürün, elinde kalma korkusu yaşatmadan çiftçiye garanti kazanç sunuyor.