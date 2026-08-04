Hobi bahçeleri ve Bungalov evler için karar verildi: Yıkımı gündemdeydi

Tarım arazilerine inşa edilen bungalov ve bağ evi tarzı yapılarla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! Yıkımı gündemde olan yapıları yakından ilgilendiren Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliği'nde kritik bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre arazi sınırlaması 5 hektardan 2 hektara indirildi. Peki, mevcut başvurular nasıl değerlendirilecek? İşte yönetmelik değişikliğinin tüm detayları...