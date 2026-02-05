Kentsel dönüşümde riskli yapıların yıkım ve karar alma süreçlerini hızlandıran değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, 6306 sayılı Kanun'un uygulama yönetmeliğini kapsıyor.

Buna göre, artık tek bir hak sahibinin başvurusuyla dönüşüm süreci başlatılabilecek. Karara karşı çıkan maliklerin payları, diğer hak sahiplerine veya doğrudan devlete satılabilecek.

Bina yıkılıp arsa haline dönüştüğünde ise devlete ön alım hakkı verilecek.

UZMANLARDAN TEPKİ

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Giritlioğlu, yeni yönetmeliğin mülkiyet hakkını fiilen ortadan kaldırdığını belirtti.

Giritlioğlu, salt çoğunluk kuralıyla 50 kişilik bir binada 26 kişinin onayıyla karar alınabileceğini, geri kalanların ya kabul etmek ya da mülklerini satıp gitmek zorunda kalacağını ifade etti.

Bu durumun Anayasal mülkiyet dokunulmazlığına aykırı olduğunu vurgulayan Giritlioğlu, tek kişinin talebiyle sürecin başlayabilmesini ve itiraz edenlerin paylarının satılmasını eleştirdi.

KAMU YARARI KAVRAMI AŞILDI

Yönetmeliği "son derece dayatmacı ve üstenci" olarak tanımlayan Giritlioğlu, kamu yararı kavramının aşıldığını söyledi. Dönüşüm sürelerinin kısaltıldığını ve sürecin adeta insanların boğazına çöktüğünü belirten uzman, deprem gerçeğine rağmen bu yaklaşımın kent hakkı ve kent hukukuyla bağdaşmadığını dile getirdi.

Giritlioğlu, binaların yenilenmesinin gerekli olduğunu ancak bunun mülkiyet sahiplerinin üzerine çökerek yapılmaması gerektiğini savundu.