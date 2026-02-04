Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye, bilimsel olarak da bir 'deprem ülkesi' olarak kategori ediliyor. Gerek devlet desteği ile gerek de yurttaşların çabaları ile yapı stoğunun yenilenmesi için kentsel dönüşüm projeleri uygulanıyor.

Konut sahiplerinin birçok başlıkta uzlaşma sağlayamadığı ve projelerin de geçikmesine neden olan sorunlara yönelik iktidar yeni bir adım attı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un uygulama yönetmeliğinde kapsamlı değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, riskli yapıların yıkım sürecinden arsa haline gelen taşınmazların değerlendirilmesine kadar birçok alanda yeni kurallar getirdi.

SALT ÇOĞUNLUĞUN KARARLARI YETERLİ OLACAK

NTV'de yer alan habere göre riskli yapıların bulunduğu parsellerde veya dönüşüm alanlarında yapılacak işlemler için paydaşların salt çoğunluğu yeterli olacak. Bu kapsamda parsel birleştirme, yeniden yapı yapımı, kat karşılığı projeler, hisse satışları ve gelir paylaşımı gibi uygulamalar, hisseleri oranında maliklerin çoğunluk kararıyla hayata geçirilebilecek.

Düzenlemeye göre, salt çoğunlukla alınan kararı kabul etmeyen maliklerin hisseleri, rayiç bedelin altında olmamak kaydıyla açık artırma yöntemiyle diğer paydaşlara satılabilecek. Satışın gerçekleşmemesi halinde söz konusu paylar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ veya ilgili idare tarafından satın alınabilecek.

Riskli yapıların bulunduğu parsellerde dönüşüm kararının alınması için maliklerden yalnızca birinin talepte bulunması toplantı sürecini başlatmaya yetecek.

Riskli binanın yıkılması sonrası arsa haline gelen taşınmazların satışına karar verilmesi durumunda, söz konusu arsa paylarının öncelikle Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ veya ilgili kamu kurumlarına teklif edilmesi gerekecek.

PARSEL BİRLEŞTİRME

Birden fazla parselin birleştirilmesi için her parseldeki maliklerin hisseleri oranında salt çoğunluk kararı yeterli olacak. Ancak riskli yapıların bulunduğu parsellerle birlikte değerlendirilecek boş parseller için tüm maliklerin oy birliği aranacak.