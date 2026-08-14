Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 90 yıllık şarap devi iflas başvurusunda bulundu: Kimse bunu beklemiyordu

90 yıllık şarap devi iflas başvurusunda bulundu: Kimse bunu beklemiyordu

Rheinland-Pfalz eyaletindeki Huf Şaraphanesi, 90 yılı aşkın sürede yaşadığı mali kriz sonucunda iflas başvurusunda bulundu. Geleceği kayyumun yönetimine bağlı olarak belirlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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90 yıllık şarap devi iflas başvurusunda bulundu: Kimse bunu beklemiyordu - Resim: 1

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ingelheim'de 90 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Huf Şaraphanesi, girdiği mali kriz nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

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90 yıllık şarap devi iflas başvurusunda bulundu: Kimse bunu beklemiyordu - Resim: 2

KAYIT DIŞI SÜREÇ VE KAYYUM ATAMASI

Dört kuşak boyunca hizmet veren ve yaklaşık 100 dönümlük arazide tamamen organik üretim yapan işletmenin geleceği, mahkeme tarafından atanan bir kayyumun yöneteceği süreçle şekillenecek.

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90 yıllık şarap devi iflas başvurusunda bulundu: Kimse bunu beklemiyordu - Resim: 3

Yükselen enerji ve lojistik maliyetlerinin yanı sıra değişen tüketici alışkanlıkları, şaraphaneyi zorlu günlere sürükledi.

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90 yıllık şarap devi iflas başvurusunda bulundu: Kimse bunu beklemiyordu - Resim: 4

GENÇ ÜRETİCİNİN MİRAS MÜCADELESİ

2024 senesinde babasından yönetimi devralan 36 yaşındaki Rüdiger Huf, zaten mali açıdan zor bir durumda olan şirketi üstlendiğini ifade etti.

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90 yıllık şarap devi iflas başvurusunda bulundu: Kimse bunu beklemiyordu - Resim: 5

İlk bağ bozumu kayıtlarının 1934 senesine kadar uzandığı aile mirasını korumak istediğini vurgulayan Huf, koronavirüs pandemisi sırasında iptal edilen festivallerin yol açtığı satış kayıplarının yanı sıra yüksek maliyetli bağ kiralama projelerinin de işletmeyi bu duruma getirdiğini ifade etti.

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