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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Sultanhanı Kaymakamı Tarık Yerlikaya, I. Alaattin Keykubat Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek okulun genel durumu, eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrencilerin çalışmaları hakkında okul yönetimi ve öğretmenlerden bilgi aldı. Ziyarette eğitim sürecinin yanı sıra öğrencilerin ihtiyaçları da değerlendirildi.

OKULUN GENEL DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Sultanhanı Kaymakamı Tarık Yerlikaya, ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik ziyaretleri kapsamında I. Alaattin Keykubat Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Okula gelişinde okul müdürü ve öğretmenler tarafından karşılanan Kaymakam Yerlikaya, eğitim kurumunun genel durumu hakkında bilgi aldı. Görüşmede okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrencilerin çalışmaları ve eğitim sürecinin işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında okulun mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Yerlikaya, eğitim ortamının öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

ÖĞRETMENLERLE EĞİTİM ÜZERİNE GÖRÜŞME

Kaymakam Tarık Yerlikaya, ziyaret sırasında öğretmenlerle de bir süre sohbet etti.

Gerçekleştirilen görüşmede eğitim faaliyetleri, öğrencilerin ihtiyaçları ve okul bünyesinde yürütülen çalışmalar ele alındı. Öğretmenlerin sahadaki gözlem ve değerlendirmelerini dinleyen Yerlikaya, öğrencilerin eğitim süreçlerinin sağlıklı şekilde devam etmesi açısından öğretmenlerin görüşlerinin önem taşıdığını belirtti.

Ziyaretin, okul yönetimi ve öğretmenlerin eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini doğrudan aktarmaları açısından da önemli bir istişare ortamı oluşturduğu ifade edildi.

ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMALARI DA DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede öğrencilerin yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi alan Kaymakam Yerlikaya, eğitim sürecinin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını, öğrencilerin farklı alanlardaki gelişimlerinin de yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Okul yönetimi ve öğretmenlerden öğrencilerin ihtiyaçları konusunda bilgi alan Yerlikaya, eğitim camiasının görüş ve önerilerini dinledi.

EĞİTİM KURUMLARINA YAKIN TAKİP

Sultanhanı Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen okul ziyaretleri, ilçedeki eğitim faaliyetlerinin yerinde değerlendirilmesi ve eğitim paydaşlarıyla doğrudan iletişim kurulması açısından önem taşıyor.

I. Alaattin Keykubat Anadolu Lisesi ziyaretinde de okulun genel durumu, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Tarık Yerlikaya’nın öğretmenlerle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ziyaret sona erdi.