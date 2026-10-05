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Kaynak: AA

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla daha önce feth-i kabir kararı verilmişti.

Karar doğrultusunda açılan mezardan alınan kemik, toprak ve diğer numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

NUMUNELER YENİDEN KABRİNE KONULDU

Adli incelemelerin tamamlanmasının ardından Kozinoğlu’nun naaşından alınan örnekler, kabrinin bulunduğu Ümraniye’deki Kocatepe Mezarlığı’na getirildi.

Numuneler uzman heyetin çalışmasıyla yeniden kabre konuldu. İşlemlerin tamamlanmasının ardından mezar kapatıldı.

ÖLÜMÜ YILLAR SONRA YENİDEN SORUŞTURULUYOR

2011 yılında cezaevinde hayatını kaybeden Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden incelemeye alınmıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında gizlilik kararı verildiğini ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla özel bir soruşturma ekibi oluşturulduğunu açıklamıştı.

Soruşturmanın ilk operasyonunda, Kozinoğlu’nun hayatını kaybettiği dönemde ceza infaz kurumunda görev yapan 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, 7’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakılmıştı. Bir şüphelinin ise FETÖ kapsamında firari olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmişti.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Devam eden çalışmalarda bir muhabir, bir kameraman ve 7 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden muhabirin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklanırken, kameraman dahil 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan da tutuklandı. Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Eski gazeteci Osman Arslan da tutuklanırken, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke hakkında adli kontrol kararı verildi. Ambulans şoförü Süleyman Kaba ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KURTLAR VADİSİ DE SORUŞTURMAYA GİRDİ

Dosya kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan “bilgi sahibi” sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Soruşturma çerçevesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında da inceleme başlatıldı.

Dizide “Ömer Baba” karakterini canlandıran Emin Olcay ile “Kazım Kaşifoğlu” karakterini oynayan Sedat Savtak’ın da “tanık” sıfatıyla ifadeleri alındı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadesine başvurulurken, FETÖ kapsamında yargılandığı davada hükümlü Enver Altaylı ile “Kurtlar Vadisi” senaryosuna dahli olduğu tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek de soruşturma kapsamında tutuklandı.

Soruşturmada tutuklu şüpheli sayısının 9’a ulaştığı açıklanmıştı.