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Kaynak: Haber Merkezi / AA

Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Cezaevi Kampüs Doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Polis ekipleri Tamer'in ölüm sebebiyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Polis ve 112 acil sağlık ekipleri, ihbar üzerine Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu dönemde kampüs doktoru olarak görev yapan 66 yaşındaki Tamer'in Sinanoba Mahallesi İpekçi Sokak'taki evine gitti.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede odada yerde yatan Tamer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Tamer'in eşi polisle yaptığı görüşmede, kendisinin 12 gün önce Moldova'ya gittiğini, eşinin bu süreçte tek yaşadığını, telefon kullanmadığını, ikametine geldiğinde eşinin kapıyı açmaması üzerine eve pencereden girdiğini ve eşini yerde yatar vaziyette gördüğünü anlattı. Tamer'in eşi ayrıca, eşinin ayaklarında kan dolaşımı rahatsızlığı bulunduğunu ve çok fazla sigara tükettiği bilgisini verdi.

Ekiplerce olay yerinde inceleme yapılırken, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Tamer'in bazı sağlık sorunlarının bulunduğu, bu sebeple bir süredir doktorluk yapamadığı öğrenildi.

HTS BAZ İNCELEMESİ İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Soruşturma kapsamında Tamer'in ölümünün şüpheli olup olmadığına ilişkin inceleme yapılacağı, yine Tamer'in üzerine kayıtlı hat tespiti ile HTS baz incelemesi için gerekli talimatların verildiği öğrenildi.

Soruşturmada, Tamer'in eşi, olaya şahit olan komşular ve bina yöneticisinin "tanık" olarak ifadesi alınacak, binanın güvenlik kamera kayıtları da incelenecek.

Ayrıca, ekiplerin olay yerinde elde ettiği bulgular için el koyma ve inceleme kararı alındı. Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği hususunun bu doktora bildirilmediği, dolayısıyla Tamer'in Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Şüpheli Turgay Tamer, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilen Tamer, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

KURTLAR VADİSİ SENARİSTLERİ İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Başsavcılık ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verdi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı.

İşgören ve Doğan tutuklanırken, Ataman ve Uğur hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Bu aşamada soruşturmadaki tutuklu sayısı 6'ya, adli kontrol uygulanan şüpheli sayısı ise 15'e yükseldi.

OSMAN ARSLAN TUTUKLANDI

Devam eden soruşturmada eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke de gözaltına alındı.

Kaba jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Osman Arslan ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçlarından tutuklandı. Ömer Vatan ile Kazım Beyke hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.