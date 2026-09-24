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Kaynak: DHA

Eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu, 10 Mart 2011 tarihinde FETÖ'cü savcılar tarafından yürütülen OdaTV soruşturması (Ergenekon süreci) kapsamında tutuklanmış, aynı yıl cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ifadesi alınıyor.

ADLİ TIP'A GİREN HIRSIZ DA İFADE VERECEK

Kozinoğlu’nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu’nda yaşanan hırsızlık olayı da yeniden inceleniyor. Adli Tıp'a girerek Kozinoğlu’nun doku ve kan örneklerini çaldığı veya değiştirdiği tespit edilen Gazi E.'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Adliyeye götürülen şüphelinin, Kozinoğlu’nun doku ve kan örneklerini değiştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.