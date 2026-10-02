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Kaynak: AA

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "yasa dışı bahis" ve "7258 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, Kars'ta 3, Iğdır'da 1 ve Samsun'da 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladıkları ve banka hesap bilgilerini kullandırdıkları ifade edilen 5 şüpheli, işlemleri için Kars İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.