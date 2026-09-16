ABD’nin Kanada’dan ithal ettiği 110 ürüne yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulanmaya başlandı.
Yeni ek gümrük vergilerinin 15 Eylül gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi. Düzenleme kapsamında Kanada’dan ithal edilen 110 ürüne yüzde 50 oranında ek vergi getirildi.
HANGİ ÜRÜNLER EK VERGİDEN ETKİLENECEK?
Yeni vergi uygulaması, Kanada’dan ABD’ye gönderilen çeşitli ürünleri kapsıyor. Ek vergi getirilen ürünler arasında bazı peynir çeşitleri, motorlu tekneler, arazi araçları ve mobilyalar bulunuyor.