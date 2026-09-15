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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla telefonlardan alınan vergileri gündeme taşıdı.

Özel, paylaşımında düşük maaşlar, hayat pahalılığı ve vergilere dikkat çekerek, bir internet sitesindeki telefon satışını örnek gösterdi.

“SEPETE EKLİYORSUN 112 BİN, KASAYA GİDİYORSUN 230 BİN”

Özel, söz konusu telefonun sepetteki fiyatının 112 bin lira olduğunu, ödeme aşamasında ise fiyatın 230 bin liraya yükseldiğini belirtti.

YENİ Parti lideri paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Milletin gündemi belli: Düşük maaşlar, hayat pahalılığı, vergi soygunu… Bir örnek: Sepete ekliyorsun 112.000 TL, kasaya gidiyorsun 230.000 TL. Bu kara düzen, ürünün kendisinden daha pahalı vergiyi icat etti.”

“TELEFON KATLANIYOR AMA MİLLET KATLANAMIYOR”

Telefon fiyatı üzerinden vergi politikasını eleştiren Özel, paylaşımının devamında, “Telefon katlanıyor ama millet bu vergi soygununa katlanamıyor” ifadelerini kullandı.

Özel, mesajını “Kara düzeni değiştireceğiz. Milletin YENİ düzenini kuracağız” sözleriyle tamamladı.