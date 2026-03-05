İstanbul'da bulunan Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde skandal bir iddia ortaya atıldı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Ü. O., hastanede para karşılığı gerçek olmayan engelli raporları düzenlendiğini CİMER'e ihbar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, ardından güvenlik görevlisi işten çıkarıldı.

"SAĞLAM OLAN KİŞİYE YÜZDE 50 İŞİTME ENGELLİ RAPORU..."

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Ü.O. hastanede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı 12 Şubat 2021'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) ihbarda bulundu. İhbar metninde, “Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hiçbir sağlık sorunu olmayan şahıslara yüzde 50’ye varan engelli raporu verilmektedir. Devleti dolandıran bu şahıslardan güvenlik müdürleri, amirleri elden para almaktadır. Doktorların iyi niyetinden yararlanıp devletimizi dolandırıyorlar. En son danışmada görevli H. isimli şahıs, bir şahsı doktor doktor gezdirip sağlam olmasına rağmen yüzde 50 işitme kaybı olduğu yönünde rapor aldırmıştır…” ifadeleri yer aldı.

‘İŞTEN ÇIKARILDIM'

İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanlığı yetkililerinin 25 Aralık 2025'te “şikâyetçi” sıfatıyla dinlediği Ü.O., “CİMER’e şikâyette bulundum ve CİMER başvurusu güvenlik müdürlerine ulaşmış. Daha sonra beni pandemi hastanesine Murat Dilmener Hastanesi’ne gönderdiler. Bu olaydan sonra kamera kayıtlarının silinmemesi için delillerin kaybolmaması için tekrar CİMER’e başvurdum bu başvurularımda kimse benden bir şey talep etmedi. Güvenlik kimliğimin süresi doldu ve 40 gün bana izin verildi o sürede güvenlik eğitimlerimi tamamladım ve güvenlik kartımı geri aldım. Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde işime başladıktan 2-3 ay sonra güvenlik kartım tekrar iptal edildi. Daha sonra ben mahkemeye verdim ve Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ek binasında göreve başladım ve üç ay çalıştım daha sonra idare mahkemesi kararı bozunca tekrar işten çıkarıldım… Ben CİMER başvurularımın arkasındayım. Açtığım davaları kazandım, özel güvenlik belgem var ve işe geri alınmak istiyorum” dedi.

BİRÇOK YOLSUZLUK YAPILDI İDDİASI

Ü.O. bir başka ihbarında ise “Hastaneden kablo çalındığını, hastanenin eczanesini soyulduğunu” gibi birçok yolsuzluk iddiasında bulundu. İhbarlara dair Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu da soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında da 4 Aralık 2025 tarihinde “şikâyetçi” sıfatıyla ifadesi alınan Ü.O., “CİMER ihbarı nedeniyle işten atıldığını” tekrar ederek, “Sahte sağlık raporu verildiği tespit ettim. Buna dair ses kaydını da size sunuyorum” ifadelerini kullandı.