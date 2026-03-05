İslam Memiş altında "Buyurun fırsat" diyerek rakam verdi

“CEBİNDE TL OLANLAR İÇİN FIRSAT”

Elinde TL bulunduranların, altın borcu olan ya da yatırım için fırsat kollayanlar için önemli olduğunu söyleyen Memiş, "Hafta sonu ‘8.000 lira geçilecek, bir daha düşmeyecek’ korkusuyla panik yapanlar vardı. Şimdi fiyatlar geri geldi. Benim beklentim, gram altının yeniden 8.000 liranın üzerine atak yapacağı yönünde. Bu nedenle düşüşleri geçici görüyorum” sözlerini sarf etti.