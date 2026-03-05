California'nın ev sahipliğinde düzenlenen prestijli Indian Wells Tenis Turnuvası'nda milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, tek kadınlar ilk turunda Amerikalı rakibi McCartney Kessler'i mağlup ederek ikinci tura yükseldi.
WTA 1000 kategorisindeki bu önemli turnuvada yer alan 23 yaşındaki milli sporcu, rakibini 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0'lık skorla geçti.İlk seti tie-break zaferiyle alan Zeynep Sönmez, ikinci sette rakibine oyun şansı tanımadan seti ve maçı domine etti.
Bu galibiyetle Zeynep Sönmez, Indian Wells ana tablosunda maç kazanan ilk Türk tenisçi unvanını elde etti.
Zeynep, ikinci turda dünya sıralamasında 22. basamaktaki Anna Kalinskaya ile karşı karşıya gelecek.