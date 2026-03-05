TBMM’de kabul edildi: Bedelliye zam, kriptoya vergi

KDV'de düzenlemeleri içeren, konut kiralamalarında iktisadi işletmelere kısmi istisna getirilmesi, kripto varlık teslimlerinde KDV’den istisna ve kamulaştırılan taşınmazların devrinin KDV’den muaf tutulmasını öngören maddede de değişiklik yapıldı. Buna göre, "konut kirasının istisnasını" düzenlenmesini öngören ibare teklif metninden çıkarıldı.

AK Parti'nin verdiği önergeyle teklifi yeni madde ihdası yapıldı. Buna göre, serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin yurt dışına, serbest bölge içine veya diğer bölgelere bu hizmetlerden elde ettikleri kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna olması yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeyle birlikte, serbest bölgelerde mükelleflerin elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar vergilerinden istisna tutulacak.

Ayrıca teklif metnine eklenen serbest bölgelerde mükelleflere istisna getirilmesini düzenleyen yeni maddenin yürürlük tarihi de verilen önergeyle, "1 Ocak 2026 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere" olarak değiştirildi.