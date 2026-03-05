Dün 83,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,76 dolardan kapattı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,6 yükselerek 82,88 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,68 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki artışta, ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin yükselmesiyle Orta Doğu’daki petrol ve LNG arzına yönelik endişelerin artması belirleyici rol oynadı.

Piyasalarda, küresel petrol ve LNG arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatların geleceğine dair kaygılar sürerken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington’ın küresel ticaret ve enerji piyasalarını doğrudan etkileyecek yeni adımlar açıklayacağını belirtti.

Basra Körfezi’nde petrol sevkiyatlarının devamını güvence altına alacak bir dizi önlemin devreye sokulacağını ifade eden Bessent, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin enerji koridorlarını tehdit etmesine izin vermeyeceklerini ve Hürmüz Boğazı gibi kritik noktalar için Washington’ın hazır olduğunu vurguladı.

Bessent, "Hükümetimiz kararlılıkla devreye giriyor. İhtiyaç duyulması halinde ABD Donanması, petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak üzere aktif görev alacaktır." dedi.

Deniz trafiğinin aksamaması adına ilk somut adımın dün atıldığını kaydeden Bessent, ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kuruluşu’nun (DFC) Basra Körfezi’nde faaliyet gösteren ham petrol taşıyıcıları ve kargo gemileri için “makul fiyatlı” siyasi risk sigortası sağlamaya başladığını açıkladı.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İran’a yönelik saldırıların ardından petrol fiyatlarındaki yükselişin ana nedeni olan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanmasının, boğazın hayati ekonomik rolü nedeniyle muhtemelen geçici olacağını ve küresel petrol piyasasındaki arz fazlasıyla birlikte fiyat artışlarını sınırlayacağını belirtti.

Buna rağmen İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırıları ile ABD’nin askeri adımlarının sürmesi, çatışmanın tırmanmasına yol açarak arz kaygılarını tetikliyor ve fiyatların yukarı yönlü seyrini destekliyor.

STOKLARDAKİ ARTIŞ FİYATLARI BASKILIYOR

ABD’deki ticari ham petrol stoklarındaki artış ise talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 500 bin varil artarak 439 milyon 300 bin varil düzeyine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 3 milyon varil artacağı yönündeydi.



Ticari stoklara dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 415 milyon 400 bin varil seviyesinde değişmedi.



Bu dönemde ABD’nin benzin stokları yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalarak 253 milyon 100 bin varil olarak kaydedildi.



ABD’nin günlük ham petrol üretimi de 21-27 Şubat haftasında 6 bin varil gerileyerek 13 milyon 696 bin varile indi.



Brent petrolde teknik olarak 85,28 dolar direnç, 62,12 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.



