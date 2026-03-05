Halihazırda 4 bin lira olarak ödenen emekli bayram ikramiyesini 17,5 milyon emekli alacak.
Noyan Doğan son noktayı koydu: Emeklinin bayram ikramiyesi için 'kesin' rakamı açıkladı
AKP'li Abdullah Güler, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıyla boğuşan emekliye bayram ikramiyesi konusunda 'Kaynak yok' diyerek kapıyı kapamıştı.Derleyen: Aykut Metehan
AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, emeklinin bütün umudunu kırmış, 'Zam konusu gündemde yok. Bunun için kaynak ayırmamız lazım' dedi.
Ekonomi yazarı Noyan Doğan, emekli bayram ikramiyesinin miktarını açıkladı.
Doğan, "Açıklamalar emeklilere bayram ikramiyesi artışı olmayacağını gösteriyor. Bu kararda değişiklik olur mu; önümüzdeki günlerde netleşir. Ama bugünkü duruma göre, geçen sene olduğu gibi bu senede emeklilere Ramazan Bayramında 4 bin lira, Kurban Bayramı’nda 4 bin lira olmak üzere toplam 8 bin lira ikramiye yatırılacak" dedi
Kimler, ikramiye alacak? 17.5 milyon emekliye ikramiye ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı emekli aylığı alamayacak, en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek. Hem emekli aylığı alan hem de ölüm aylığı alan kişi, kendi emekliliğinden dolayı ikramiye alacak. İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlar iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi alabilecek.
NE ZAMAN YATIRILACAK?
Dul ve yetim aylığı alanlara hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye yatırılacak. 4 bin lira üzerinden gidersek; eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 2 bin lira ikramiye, yüzde 75 hisse oranında ölüm aylığı alana 3 bin lira ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alana ise 1.000 lira ikramiye yatırılacak.
İkramiyeler ne zaman hesaplara yatırılacak? Ramazan Bayramı ikramiyesi 20 Mart öncesi emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Tabi, ikramiye artışına yönelik kanunun o tarihe kadar çıkması halinde. Eğer çıkmazsa eski ikramiye tutarı yatırılıp, farklar sonradan ödenecek. Kurban Bayramı ikramiyesi ise 27 Mayıs tarihinden önce yatırılacak.
YENİ EMEKLİLER DE YARARLANACAK MI?
Bayram ikramiyesinde merak edilen bir başka konu da yeni emekli olacaklara ikramiye ödenip ödenmeyeceği. Şubat ayının sonuna kadar emeklilik dilekçesini verenler Ramazan Bayramında ödenecek ikramiyeden yararlanacak, ancak bu tarihten sonra dilekçe verenler ikramiye alamayacak. Mart ve nisan aylarında emeklilik dilekçesini verenler ise Kurban Bayramında emekli ikramiyesini alabilecekler.