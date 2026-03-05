Noyan Doğan son noktayı koydu: Emeklinin bayram ikramiyesi için 'kesin' rakamı açıkladı

Doğan, "Açıklamalar emeklilere bayram ikramiyesi artışı olmayacağını gösteriyor. Bu kararda değişiklik olur mu; önümüzdeki günlerde netleşir. Ama bugünkü duruma göre, geçen sene olduğu gibi bu senede emeklilere Ramazan Bayramında 4 bin lira, Kurban Bayramı’nda 4 bin lira olmak üzere toplam 8 bin lira ikramiye yatırılacak" dedi