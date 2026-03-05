Süper Lig'de derbi maçında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlıyor.
Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe'deki istatistikler dikkat çekici
Beşiktaş ile Galatasaray cumartesi günü derbi maçında Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecekler. İki takım arasındaki 360. maç olacak; Dolmabahçe'deki istatistikler de son derece dikkat çekiyor.İbrahim Doğanoğlu
Cumartesi günü oynanacak maç saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda başlayacak.
Dev Derbide 360. Randevu
Geride kalan 359 maçta Galatasaray 128 galibiyet alırken, Beşiktaş 116 kez sahadan zaferle ayrıldı. İki takımın 115 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşma öncesi son maçlarda Beşiktaş'ın evinde Galatasaray'a karşı performansı dikkat çekici...
Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda ev sahibi olduğu maçlarda son yıllarda belirgin bir üstünlük sergiliyor.
2016’dan itibaren oynanan yaklaşık 9 resmi lig maçında Beşiktaş:
Galibiyet: 7
Beraberlik: 1
Galatasaray galibiyeti: 1
Söz konusu 9 karşılaşmada Beşiktaş 16 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 6 gol atabildi.
Son 9 ev maçında Beşiktaş 7 kez galip gelirken, Galatasaray yalnızca 1 kez kazanabildi ve 1 maç berabere sonuçlandı.
Bu tablo, Beşiktaş’ın Tüpraş Stadyumu’nda derbilerde hem psikolojik hem de istatistiksel üstünlüğünü ortaya koyuyor.
Son Resmi Maçlar:
04.10.2025: Galatasaray 1-1 Beşiktaş
29.03.2025: Beşiktaş 2-1 Galatasaray
28.10.2024: Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Son yıllarda oynanan karşılaşmalarda skorlar genellikle Beşiktaş lehine gerçekleşti. Galatasaray, deplasmanda gol bulmakta zorlanırken, Tüpraş Stadyumu’nda yalnızca bir kez galip gelebildi ve taraftar baskısıyla başa çıkmakta güçlük çekti.