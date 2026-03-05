Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe'deki istatistikler dikkat çekici

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe'deki istatistikler dikkat çekici

Beşiktaş ile Galatasaray cumartesi günü derbi maçında Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecekler. İki takım arasındaki 360. maç olacak; Dolmabahçe'deki istatistikler de son derece dikkat çekiyor.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe'deki istatistikler dikkat çekici - Resim: 1

Süper Lig'de derbi maçında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlıyor.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe'deki istatistikler dikkat çekici - Resim: 2

Cumartesi günü oynanacak maç saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda başlayacak.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe'deki istatistikler dikkat çekici - Resim: 3

Dev Derbide 360. Randevu

Geride kalan 359 maçta Galatasaray 128 galibiyet alırken, Beşiktaş 116 kez sahadan zaferle ayrıldı. İki takımın 115 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe'deki istatistikler dikkat çekici - Resim: 4

Karşılaşma öncesi son maçlarda Beşiktaş'ın evinde Galatasaray'a karşı performansı dikkat çekici...

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe'deki istatistikler dikkat çekici - Resim: 5

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda ev sahibi olduğu maçlarda son yıllarda belirgin bir üstünlük sergiliyor.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe'deki istatistikler dikkat çekici - Resim: 6

2016’dan itibaren oynanan yaklaşık 9 resmi lig maçında Beşiktaş:

Galibiyet: 7

Beraberlik: 1

Galatasaray galibiyeti: 1

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe'deki istatistikler dikkat çekici - Resim: 7

Söz konusu 9 karşılaşmada Beşiktaş 16 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 6 gol atabildi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe'deki istatistikler dikkat çekici - Resim: 8

Son 9 ev maçında Beşiktaş 7 kez galip gelirken, Galatasaray yalnızca 1 kez kazanabildi ve 1 maç berabere sonuçlandı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe'deki istatistikler dikkat çekici - Resim: 9

Bu tablo, Beşiktaş’ın Tüpraş Stadyumu’nda derbilerde hem psikolojik hem de istatistiksel üstünlüğünü ortaya koyuyor.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe'deki istatistikler dikkat çekici - Resim: 10

Son Resmi Maçlar:

04.10.2025: Galatasaray 1-1 Beşiktaş

29.03.2025: Beşiktaş 2-1 Galatasaray

28.10.2024: Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe'deki istatistikler dikkat çekici - Resim: 11

Son yıllarda oynanan karşılaşmalarda skorlar genellikle Beşiktaş lehine gerçekleşti. Galatasaray, deplasmanda gol bulmakta zorlanırken, Tüpraş Stadyumu’nda yalnızca bir kez galip gelebildi ve taraftar baskısıyla başa çıkmakta güçlük çekti.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe'deki istatistikler dikkat çekici - Resim: 12
