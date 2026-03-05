Açlık sınırının 32 TL’yi geçtiği emeklinin ise 20 bin TL ile geçinmeye çalıştığı dönemde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un TBMM’de verdiği iftar yemeği menüsünün maliyeti tepki çekti. Dört kişilik yemeğin maliyetinin 4 bin TL’yi bulduğu iftar menüsüne ilişkin eleştirilere AKP’li Özlem Zengin’den yanıt geldi.

Kurtulmuş’un mecliste düzenlediği iftar yemeği menüsündeki 'çeşitlilik' tartışma konusu oldu. Ana yemeklerde avokado favalı enginardan, keşkek yatağında dana antrikota zengin bir menünün yer alması eleştirilere yol açtı.

‘MİLLETİMİZ NE YİYORSA TALİBİZ’

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi. Yemekleri Meclis'teki aşçıların pişirdiğini belirten Zengin, "Akşama peynir ekmek yiyelim hiç fark etmez. Milletimiz ne yiyorsa biz aynı şeye talibiz. Eleştirilerimizi yaparken TBMM'yi, milletvekillerini, bakanlarımızı aşağıya çeken konuşmalar yapmayalım" diye konuştu.