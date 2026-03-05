İsrail ile İran arasında artan gerilim küresel petrol piyasalarını doğrudan etkiliyor. Petrole veya akaryakıta gelen zamlar, modern ekonomide "domino etkisi" yaratarak doğrudan ya da dolaylı olarak neredeyse tüm ürünlerin fiyatlarına zam olarak yansıyor. Bu da enflasyonu doğrudan artırıyor.

İKTİDARIN KURTULUŞ REÇETESİ: EŞEL MOBİL

Türkiye ise akaryakıt fiyatlarını korumaya yönelik ise eski sistemde çare buldu. Hükümet, zamların pompaya yansımasını önlemek için ‘Eşel mobil’ sistemini devreye aldı.

Pek çok vatandaş ise 'eşel mobil' sisteminin ne olduğunu merak ediyor. Ünlü ekonomistler ise ‘eşel mobil’ sistemine dair sosyal medya hesapları üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

'YAKLAŞAN BÜYÜK TEHLİKE'

Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz ise 'yaklaşan büyük tehlike' diyerek çarpıcı değerlendirmede bulundu. Yılmaz şu hesabı yaptı:

"TCMB’nin enflasyon raporunda petrol fiyatlarında düşüş (2026'da ort. 60,9 $) varsayımı yer alıyor Ama yaklaşan tehlike büyük. Sadece 2-3 Mart tarihleri arasında #Brent petrol yüzde 7,5 artışla 84 $ seviyesini test etti Para politikasının tek başına akaryakıt zammı gibi arz şoklarına yanıt vermesi güç. Maliye politikası devreye girip, akaryakıttaki yüksek ÖTV yükü hafifletilir Eşel Mobil Sisteminin zamanı geldi"

Ekonomist Uğur Gürses ise sisteme dair, “Akaryakıtta 'eşel mobil' sistemi yürürlüğe konulmuş. Döviz kurunun ve uluslararası fiyatların; artması durumunda içeriye yüzde 25'i yansıtılacak, düşmesi durumunda ise düşüşün yüzde 25'i yansıtılacak” dedi.

İBB CHP Meclis üyesi Ahmet Oğuz Demir ise acı tabloyu rakamlarla şu şekilde anlattı:

“Ne demek eşel mobil? 60 TL olan fiyata, petrol fiyatındaki artış nedeniyle 10 TL zam gelecek ve 70 TL olacakken, pompa fiyatı 62,5 TL olacak. 7,5 TL ÖTV'den vazgeçecek. Bir 10 TL daha gelecek olursa, 65 TL olacak. 14,82 TL olan ÖTV sıfırlanacak. Ola ki bir 10 TL daha fiyat artışı olursa o direkt zam olarak yansıyacak ve fiyat 75 TL olacak! Sonrasında da bu şekilde direkt yansımaya devam edecek. Umarım buraları görmeyeceğiz.”

Ünlü ekonomist Ozan Bingöl ise ‘zaruri’ diyerek, “Zamanında akaryakıt fiyatları 7 lirayı geçmesin diye uygulanan “Eşel Mobil Sistemi” akaryakıt fiyatları bugün 60 lirayı geçmişken devre dışı. Etrafımız ateş çemberi iken; enflasyonla mücadelenin sekteye uğramaması, vatandaşın alım gücünün korunması için “Eşel Mobil Sisteminin” tekrar devreye alınması ve olası artışların ÖTV’den karşılanması zaruri hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Yalçın Karatepe, ise fiyat artışlarının yüzde 75’i ÖTV’den karşılanacak kalan yüzde 25’inin vatandaştan çıkacağını söyledi. Emre Şirin ise kritik bir soruyu iktidara iletti. Şirin, “Eşel mobile geçildi. Akaryakıta gelecek zam, ötv düzenlemesi ile karşılanacak... Peki bu kadar çok paraya ihtiyacı olan ekonomi yönetimi ne yapacak? Tabiki yeni icatlar yapacak! O, mutlaka alır!” şeklinde ifade etti.

BİRÇOK ÜRÜNE ZAM DEMEK

Tarladan toplanan ürünün kamyonlarla şehirlere, oradan market raflarına taşınması tamamen akaryakıta bağlıdır. Nakliye maliyetindeki her artış, meyve, sebze, et ve süt ürünleri gibi temel ihtiyaçlara anında yansır. Çiftçinin traktöründe kullandığı mazot (motorin) ve petrol türevi olan gübrelerin maliyeti arttığı için üretim maliyeti yükselir.

Diğer maliyeti etkileyecek ürünler;

Poşetler, plastik şişeler, vakumlu paketler,

Deterjanlar, sabunlar ve kişisel bakım ürünleri

Polyester, naylon ve akrilik içeren tekstil ürünleri

Şehir içi ve şehirler arası otobüs biletleri, taksi ücretleri ve uçak biletleri

Bir kalemden bir binaya kadar satın aldığınız her şey size bir araçla ulaştırıldığı için, akaryakıt zammı aslında "taşıma zammı" demek. Bu da genel enflasyonu tetikleyen en büyük unsur olarak karşımıza çıkıyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil sistemi, özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artışın tüketiciye doğrudan yansımasını önlemek amacıyla uygulanan bir maliye politikası aracı olarak biliniyor. Fransızca kökenli "échelle mobile" (hareketli ölçek) teriminden gelir.

Normal şartlarda akaryakıt fiyatları; petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlere göre belirlenir. Eşel mobil sisteminde, bu artışlar yaşandığında devlet, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranını aynı miktarda düşürür. Böylece pompadaki satış fiyatı sabit kalır veya artış minimize edilir.

Bu sistemin en büyük dezavantajı kamu geliri kaybıdır. Devlet, fiyat artışını karşılamak için vergi gelirinden feragat ettiği için bütçede önemli bir azalma meydana gelebilir.