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Yale Üniversitesi’nden Clara Chambers, Cornell Üniversitesi’nden Benjamin Goldman ve Harvard Üniversitesi’nden Joseph Winkelmann tarafından hazırlanan çalışmaya göre, yükseköğretimdeki cinsiyet dengesinin değişmesi evlilik dinamiklerini doğrudan etkiledi.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre ABD'deki dört yıllık üniversitelerde öğrenim gören kadın sayısı erkeklerden 1,6 milyon daha fazla hale gelirken, üniversite mezunu erkeklerin kadınlara oranı 1,8'den 0,8'e geriledi.

Üniversiteli erkek sayısındaki bu azalma kadınların eş tercihlerini baştan yazdı:

Üniversite mezunu kadınlar artık eğitim denkliği yerine gelir seviyesini önceliklendirerek üniversite diploması olmayan ancak yüksek gelir elde eden erkeklerle evlenmeyi seçiyor.

Kendi üniversite mezunu olmayıp üniversiteli bir kadınla evlenen erkeklerin oranı, 1930 doğumlu kuşakta yüzde 2,3 seviyesindeyken, 1980 doğumlularda yüzde 9,6'ya fırladı.

PARAYI KAZANAN DİPLOMASIZ ERKEK EVLENİYOR

Araştırma, diploması olmayan erkeklerin ekonomik durumunun evlilik kapısını nasıl açtığını net rakamlarla gözler önüne seriyor:

Üniversiteli kadınla evlenen diplomasız erkek: Yıllık ortalama geliri 61 bin 400 dolardan 68 bin 400 dolara yükseldi.



Bekar kalan diplomasız erkek: Üniversite mezunu bir kadınla evlenmeyen ve diploması bulunmayan erkeklerin ortalama yıllık geliri ise 46 bin dolara geriledi.

DİPLOMASIZ KADINLARIN EVLİLİK ŞANSI HIZLA DÜŞÜYOR

Yüksek gelirli ve diplomasız erkeklerin üniversiteli kadınlar tarafından tercih edilmesi, aynı eğitim seviyesindeki (diplomasız) kadınların evlilik seçeneklerini doğrudan daraltıyor.

"Evlenilebilir" Erkek Kıtlığı: Ulusal ortalamanın üzerinde kazanan ve halen bekar olan "evlenilebilir" diplomasız erkeklerin oranı yüzde 72,9'dan yüzde 35,3'e geriledi.

Kadınların evlilik oranı düşüşte: Buna paralel olarak üniversite mezunu olmayan kadınların evlilik oranı yüzde 78,7'den yüzde 52,4'e gerilerken, üniversiteli kadınlarda bu oran yüzde 70'in üzerinde kalmaya devam ediyor.

Araştırmacılar, 1990'ların ortasında doğan ve üniversite diploması bulunmayan kadınların yarısından fazlasının 45 yaşına geldiklerinde hiç evlenmemiş olacağını tahmin ediyor.