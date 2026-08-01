Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (1 Ağustos 2026)

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, dün yüzde 54.71 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı bugün yüzde 54.34 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 86.31 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 23.32 ile Pabuçdere Barajı oldu.