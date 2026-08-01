İSKİ'nin 1 Ağustos 2026 bültenine göre, İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı 1 Ağustos itibarıyla yüzde 54.34 oldu. En yüksek doluluk yüzde 86.31 ile Elmalı Barajı’nda, en düşük oran ise yüzde 23.32 ile Pabuçdere Barajı’nda kaydedildi.
Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (1 Ağustos 2026)
Barajlardaki doluluk oranları yeniden gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in su kaynaklarına ilişkin güncel veriler kamuoyuyla paylaşıldı.Dilem Taştan
İSKİ’nin 1 Ağustos tarihinde açıkladığı verilere göre stanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı 1 Ağustos itibarıyla yüzde 54.34 oldu. En yüksek doluluk yüzde 86.31 ile Elmalı Barajı’nda, en düşük oran ise yüzde 23.32 ile Pabuçdere Barajı’nda kaydedildi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, dün yüzde 54.71 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı bugün yüzde 54.34 oldu.
Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 86.31 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 23.32 ile Pabuçdere Barajı oldu.
Barajların güncel doluluk oranları:
Alibey Barajı yüzde 53.94
Büyükçekmece Barajı yüzde 38.44
Darlık Barajı yüzde 72.15
Elmalı Barajı yüzde 86.31
Istrancalar Barajı yüzde 32.05
Kazandere Barajı yüzde 28.11
Pabuçdere Barajı yüzde 23.32
Sazlıdere Barajı yüzde 31.44
Terkos Barajı yüzde 45.08
Ömerli Barajı yüzde 77.16
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
ASKİ’nin1 Ağustos 2026 tarihli verilerine göre başkentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 44.55 olarak açıklandı. Kullanılabilir aktif su miktarının ise yüzde 38.10 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.
Barajların güncel doluluk oranları:
Akyar: %66.21
Çamlıdere: % 40.13
Çubuk 2 Barajı: % 59.63
Eğrekkaya: %74.22
Kargalı: %55.17
Kavşakkaya: %60.34
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %36.90
Peçenek: %29.44
Türkşerefli:%10,14
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI
İZSU’nun 1 Ağustos 2026 tarihli verilerine göre İzmir’deki barajların doluluk seviyesi yüzde 48,47 olarak kaydedildi. Kentteki su durumuna ilişkin güncel veriler kamuoyuna duyuruldu.
Barajların güncel doluluk oranları:
Tahtalı Barajı: %50,13
Balçova Barajı: %71,98
Ürkmez Barajı: %79,61
Gördes Barajı: %35,48
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %58,5