Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yetim veya ölüm aylığı alırken evlenen kız çocuklarına sağlanan evlenme ödeneğinin yasal çerçevesini ve statülere göre değişen uygulama esaslarını Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazısında ele aldı.
SGK uzmanı Özgür Erdursun detayları açıkladı: Çeyiz parası kimlere veriliyor?
SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi’ndeki köşesinde evlilik hazırlığı yapan hak sahiplerini yakından ilgilendiren "evlenme ödeneği" (çeyiz parası) konusunu tüm detaylarıyla ele aldı . SGK 24 aylık maaş yardımını kimlere veriyor? Şartları neler? İşte detaylar...Züleyha Öncü
Özgür Erdursun: "SSK ve Bağ-Kur'a 24 Ay, Emekli Sandığı'na 12 Aylık Ödeme Yapılıyor"
SGK uzmanı Özgür Erdursun, köşesinde evlenme ödeneğinin tanımını ve sigorta kollarındaki farkları şu sözlerle aktardı:
"Evlenme ödeneği (çeyiz parası), ilk defa 01.10.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan sigortalıların hak sahipleri için, ölüm geliri veya ölüm aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı kesilen kız çocuklarına, bir defaya mahsus olmak üzere evlenme tarihindeki gelir veya aylıklarının iki yıllık (24 aylık) tutarı kadar ödenen ölüm yardımıdır."
Erdursun, 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki kız çocuklarının evlenme tarihindeki aylıklarının 24 katını alabildiğini belirtirken; 01.10.2008 öncesi 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi kamu görevlilerinin hak sahiplerinde durumun farklılaştığını vurguladı. Erdursun’un aktardığına göre, Emekli Sandığı kapsamında evlenmeleri nedeniyle aylığı kesilen eş (karı veya koca), kız çocukları ve anneye 12 aylık tutarında evlenme ikramiyesi ödeniyor.
İki Yıl Dolmadan Boşananlar İçin Kritik Ayrıntı
Köşe yazısında boşanma durumunda karşılaşılacak hukuki sürece de değinen Özgür Erdursun, hak sahiplerini uyararak şu detaylara dikkat çekti:
"Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde, hak sahipliğinden doğan gelir veya aylıkları yeniden bağlanabiliyor.
Ancak evlenme ödeneğinin alındığı tarihten itibaren iki yıl içinde boşanılması halinde, bu iki yıllık süre boyunca gelir veya aylık bağlanmıyor. İki yıllık sürenin dolmasının ardından yeniden aylık bağlanabiliyor."
Erdursun, 5434 sayılı Kanun’a tabi olanlarda ise evlilik tarihinden itibaren 12 aydan önce boşanılması halinde, ödenmiş olan evlilik ikramiyesinin 12 aydan eksik kalan süresine ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylık ödenmediğinin altını çizdi.
Başvuru Nereye ve Nasıl Yapılacak?
Erdursun, evlenme ödeneği almak isteyen hak sahiplerinin izlemesi gereken resmi başvuru prosedürünü de paylaştı. Taleplerin Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile yapılması gerektiğini belirten uzman isim, evlilik henüz nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeye evlenme cüzdanı örneğinin eklenmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.
SSK ve Bağ-Kur Kapsamındakiler: Sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine,
Emekli Sandığı (4/c) Kapsamındakiler: Dilekçe ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı (Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara) adresine başvurmak durumundadır.
Erdursun yazısını, "Evlenme ödeneğinden yararlanacak hak sahiplerinin, bağlı oldukları sosyal güvenlik statüsüne göre uygulanan ödeme kurallarını ve başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri, hak kaybı yaşanmaması açısından önem taşıyor" uyarısıyla tamamladı.