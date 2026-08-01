ABD’li dev şirket State Street Investment Management altında rakam verdi: Altının 2027’ye gireceği seviyeyi açıkladı

Ons altın fiyatları 4.100 dolar eşiğinin altında dar bir bantta işlem görmeye devam ediyor. Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırımı eğilimine karşın uzmanlar, piyasa duyarlılığında yeni bir hareketliliğin şekillendiğine dikkat çekiyor. Ekonomideki zayıflama sinyalleriyle birlikte 4.000 dolar seviyesi, yatırımcılar tarafından cazip bir alım bölgesi olarak değerlendiriliyor.