ABD’li dev şirket State Street Investment Management altında rakam verdi: Altının 2027’ye gireceği seviyeyi açıkladı

Ons altın fiyatları 4.100 dolar eşiğinin altında dar bir bantta işlem görmeye devam ediyor. Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırımı eğilimine karşın uzmanlar, piyasa duyarlılığında yeni bir hareketliliğin şekillendiğine dikkat çekiyor. Ekonomideki zayıflama sinyalleriyle birlikte 4.000 dolar seviyesi, yatırımcılar tarafından cazip bir alım bölgesi olarak değerlendiriliyor.
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Ons altın 4.100 dolar sınırında yatay seyrini sürdürürken analistler, Fed'in sıkılaşma adımlarına rağmen piyasa algısında değişim başladığını belirtiyor. Kritik istihdam verileri öncesinde 4.000 dolar seviyesi yatırımcılar için güçlü bir destek noktası olarak öne çıkıyor.Utku Beycan
ABD ekonomisinden gelen ikinci çeyrek verilerinin beklentilerin altında kalması, enflasyon yüzde 2'lik hedefin üzerinde seyretse bile altının makroekonomik verilere olan duyarlılığını artırdı.
Uzmanlar, önümüzdeki günlerde açıklanacak istihdam raporları öncesinde piyasanın hassas bir dengede durduğunu vurguluyor.
Zaye Capital Markets Baş Yatırım Sorumlusu Naeem Aslam, altın piyasasının sıkışık bir aralıkta bulunduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"Önümüzdeki hafta altın yatırımcıları açısından kritik bir dönemeç olacak. Fiyatlar her iki yöne de hızla kırılabilir. ABD GSYİH verilerinin ardından piyasaların hassasiyeti arttı. Bazı Fed üyelerinin faiz artışından yana oy kullanmış olması da denklemde yer alıyor."
Piyasalarda genel beklenti, taze istihdam verilerinin 91.000 kişilik bir artışa işaret etmesi yönünde.
abrdn Yatırım Stratejisi Direktörü Robert Minter, piyasanın Fed'in şahin açıklamalarından ziyade küresel borç stokundaki artış ve merkez bankalarının kesintisiz altın talebi gibi temel etkenlere odaklandığını aktardı.
Minter, faiz oranlarında aşırı yükselişlerin pratik sınırlara dayandığını belirterek, son Fed kararı sonrasında dolarda yaşanan gevşemenin altın yatırımcılarının stratejisini desteklediğini kaydetti.
Morton Wealth CEO'su Jeff Sarti ise altının mevcut faiz ortamına rağmen 4.000 dolar üzerinde tutunabilmesini olumlu bir işaret olarak yorumladı.
Sarti, reel faizlerin altın üzerinde baskı kuracak seviyelere ulaşmasını beklemediğini ve mevcut ortamda altın tutmanın daha cazip olduğunu vurguladı.
Piyasaya dair iyimser beklentilere temkinli yaklaşan Commerzbank Emtia Analisti Carsten Fritsch ise Fed'in faiz artırım beklentilerinin canlı kalmasının altın fiyatlarındaki olası yükselişleri sınırlayacağını ifade etti.
Enflasyonun henüz kalıcı bir düşüş trendine girmediğini belirten Fritsch, faiz baskısının bir süre daha hissedileceğini savundu.
State Street Investment Management Altın Stratejisi Başkanı Aakash Doshi, zayıf gelebilecek bir istihdam verisinin faiz beklentilerini değiştirebileceğini belirtti. Doshi, 2 yıllık ABD tahvil getirilerinin yüzde 4'ün altına gerilemesi durumunda ons altının yıl sonuna kadar 4.500 ile 4.750 dolar aralığına yükselebileceğini öngördü.
Buna karşın, güçlü gelebilecek istihdam rakamlarının altın üzerinde baskı yaratabileceği ve ons fiyatını 4.000 doların altına çekebileceği ifade ediliyor. Ancak çoğu analist, olası düşüşlerin sınırlı kalacağı ve geri çekilmelerin yeni bir alım fırsatı sunacağı görüşünde birleşiyor.
Gelecek hafta açıklanacak olan tarım dışı istihdam raporu altın piyasası için ana gündem maddesi olmaya devam ederken; iş gücü piyasasına dair diğer veriler ile imalat sektörü göstergeleri de yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.