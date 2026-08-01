Türkiye'nin dev zincir marketi resmen satıldı: 1200 mağaza 10 bine yakın çalışanı vardı

YENİ MAĞAZALARLA ERİŞİM GENİŞLEYECEK

Erhan Bostan, "CarrefourSA’nın en güçlü yanlarından biri tazeliği, kaliteli ve zengin ürün çeşitliliğidir. Bu gücü daha da büyüterek Türkiye’nin dört bir yanına taşıyacağız. Hedefimiz, Türkiye’nin her ilinde ve çok daha fazla noktada tüketicilere ulaşmak ve erişilebilirlikle kaliteyi birlikte geliştirmektir. Ekonomiye kattığımız değeri, istihdamımızı ve yerli tedarikçilerimizle kurduğumuz iş birliğini çok daha öteye götüreceğiz" dedi.