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MasterChef Türkiye programındaki jüri üyeliğiyle tanınan ünlü şef Somer Sivrioğlu, başarılarının yanında özel yaşamıyla da haber olmaya devam ediyor.

Boşanmasının ardından Ayşe Özyılmazel ile Tilbe Uslu ile adı anılan ünlü şefin, son olarak Talya Didem Belen ile birlikte olduğu öğrenilmişti.

Partneriyle arasındaki 21 yaş farkına dair haberlere tepki gösteren 55 yaşındaki Sivrioğlu, "Aramızda 21 değil, 13 yaş fark var. Bu da zaten gayet normal bir fark. Eşimin bu kadar genç gözükmesi tabii ki hoşuma gidiyor, o ayrı konu" ifadelerini kullanmıştı.

Palandöken tatili sırasında karlar üstünde evlilik teklifi yaptığı öğrenilen ünlü şef, ilişkisinin ciddi olduğunu vurgulamıştı.

Ancak ikili arasında beklenmedik bir kriz patlak verdi. Dijital platformlardaki hamleleriyle dikkat çeken çift, ayrılık söylentilerini güçlendirdi.

Sivrioğlu'nun, Belen'i sosyal medyada takip etmeyi bırakıp ortak fotoğraflarını kaldırması, ilişkinin sona erdiği iddialarını güçlendirdi. Bu hamle, ikilinin sevenlerini şaşkınlığa uğrattı.