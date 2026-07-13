Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren aile konutu kararı: Boşanma bittiyse hak da bitiyor

GÖLCÜK'TEKİ DAVADA TAPU İPTALİ TALEP EDİLDİ

Karara konu olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşandı. Türkiye gazetesindeki habere göre kadın eş, boşanmanın kesinleşmesinin ardından aile konutunun kendi rızası alınmadan üçüncü bir kişiye devredildiğini belirterek dava açtı.