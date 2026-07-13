Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren aile konutu kararı: Boşanma bittiyse hak da bitiyor

Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren aile konutu kararı: Boşanma bittiyse hak da bitiyor

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma kararının kesinleşmesinin ardından “aile konutu” iddiasıyla açılan davalara ilişkin önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, evlilik birliği sona erdiğinde taşınmazın aile konutu niteliğini kaybettiğine hükmetti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren aile konutu kararı: Boşanma bittiyse hak da bitiyor - Resim: 1

Yargıtay’dan aile konutlarıyla ilgili emsal niteliğinde bir karar geldi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma süreci tamamlandıktan sonra eşlerden birinin, rızası dışında satıldığı gerekçesiyle “aile konutu” hakkına dayanarak taşınmazı geri istemesinin mümkün olmadığına karar verdi.

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Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren aile konutu kararı: Boşanma bittiyse hak da bitiyor - Resim: 2

Kararda, boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte evlilik birliğinin sona erdiği ve taşınmazın artık aile konutu niteliği taşımadığı belirtildi.

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Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren aile konutu kararı: Boşanma bittiyse hak da bitiyor - Resim: 3

GÖLCÜK'TEKİ DAVADA TAPU İPTALİ TALEP EDİLDİ

Karara konu olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşandı. Türkiye gazetesindeki habere göre kadın eş, boşanmanın kesinleşmesinin ardından aile konutunun kendi rızası alınmadan üçüncü bir kişiye devredildiğini belirterek dava açtı.

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Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren aile konutu kararı: Boşanma bittiyse hak da bitiyor - Resim: 4

Davacı taraf; taşınmazın tapusunun iptal edilmesini, yeniden adına tescil edilmesini ve konuta aile konutu şerhi konulmasını talep etti.

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Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren aile konutu kararı: Boşanma bittiyse hak da bitiyor - Resim: 5

Gölcük Aile Mahkemesi, tapu iptali ve tescil talebini kabul etti. Dosya, istinaf incelemesinin ardından Yargıtay’a taşındı.

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Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren aile konutu kararı: Boşanma bittiyse hak da bitiyor - Resim: 6

YARGITAY: BOŞANMA KESİNLEŞİNCE AİLE KONUTU NİTELİĞİ SONA ERER

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma kararının kesinleşmiş olmasına dikkat çekti.

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Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren aile konutu kararı: Boşanma bittiyse hak da bitiyor - Resim: 7

Yüksek Mahkeme, boşanmanın kesinleşmesiyle birlikte taşınmazın “aile konutu” özelliğini kaybettiğini ve bu nedenle aile konutuna dayalı tapu iptali davasının artık hukuki açıdan konusuz kaldığını belirtti.

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Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren aile konutu kararı: Boşanma bittiyse hak da bitiyor - Resim: 8

Bu değerlendirme doğrultusunda Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı kaldırılırken, Gölcük Aile Mahkemesi’nin hükmü de bozuldu.

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Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren aile konutu kararı: Boşanma bittiyse hak da bitiyor - Resim: 9

Yargıtay'ın kararı, boşanma sonrası aile konutu iddiaları açısından önemli bir hukuki sınır oluşturdu.

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