Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Hong Kong'da Chelsea ile oynayacakları hazırlık maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Deneyimli teknik adam, sakatlığını atlatan Kenan Yıldız'ın son durumu hakkında olumlu açıklamalarda bulundu.

'BİRKAÇ DAKİKA SÜRE ALABİLİR'

Spalletti, milli futbolcunun iyileşme sürecinin beklendiği gibi ilerlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kenan'dan çok memnunuz. Durumunu yarınki maçta değerlendireceğiz. Onu birkaç dakika da olsa kullanmaya çalışacağız. İyileşme süreci tam da beklediğimiz gibi ilerledi. Bu nedenle memnunuz. Sağlık ekibimiz çok iyi bir iş çıkardı."