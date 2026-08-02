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Kaynak: Haber Merkezi

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Paris Saint-Germain forması giyen Randal Kolo Muani'nin transferini resmen tamamladı.

Daha önce kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyen Fransız golcü, bu kez bonservisiyle Juventus kadrosuna katıldı.

ANLAŞMANIN BEDELİ 50 MİLYON EURO

Juventus, Kolo Muani'nin kalıcı transferi için PSG ile anlaşmaya vardı.

İtalyan kulübünün bu transfer kapsamında 38 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, performansa bağlı bonuslarla birlikte toplam maliyetin 50 milyon euroya ulaşacağı belirtildi.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

27 yaşındaki forvet, transfer işlemlerinin tamamlanması için Torino'ya giderek sağlık kontrollerinden geçti.

Kolo Muani'nin Juventus ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 5 milyon euronun üzerinde maaş kazanacağı ifade edildi.

GEÇEN SEZON TOTTENHAM FORMASI GİYDİ

Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da kiralık olarak geçirdi.

Kolo Muani, İngiliz ekibinde çıktığı 41 maçta 5 gol atarken 4 de asist yaptı.