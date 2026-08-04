Cem Küçük'le aralarında para trafiğini "borç" alışverişi ve program ödemesi olarak açıklayan Sarıkaya; ailevi fotoğrafları olduğunu öne sürerek telefonunun şifresini vermedi. Haluk Levent'in gönderdiği 100 bin liraya da savunma yapan Sarıkaya, birçok itirafta bulundu.
Tahir Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı: Şifresini vermedi, Haluk Levent'ten gelen parayı açıkladı
İktidara yakın gazeteci Cem Küçük'ün "şantaj" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanması sonrası gözaltına alınan Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya da tutuklandı. Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı.Aykut Metehan
Tahir Sarıkaya'nın ifadesinden öne çıkanlar özetle şöyle:
Cem Küçük’le para trafiği
Sarıkaya, gazeteci Cem Küçük’ü 2015 yılından bu yana tanıdığını ve farklı dönemlerde birlikte program yaptıklarını söyledi. Küçük’le aralarında para alışverişi bulunduğunu kabul eden Sarıkaya, bunun borç ve program ödemelerinden kaynaklandığını savundu.
Sarıkaya, “Tweet atılması ya da haber yapılması karşılığında para göndermedim” dedi. Cem Küçük’le birlikte katıldıkları açılış ve programların ödemelerini de yapmış olabileceğini belirtti.
Haluk Levent’ten alınan para
Sarıkaya, ilk beyanında Haluk Levent’le doğrudan para alışverişinin bulunmadığını ve Nigella Coin’den kazanç sağlamadığını söyledi.
Sarıkaya daha sonra ise, Haluk Levent’ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira “burs” aldığını kabul etti. Sarıkaya, Haluk Levent’in PR çalışmasını yürütmediğini ve “Ahbaplar Suç Örgütü”nün parasını aklamadığını savundu.
Fatih Eke’den 21 ayrı ödeme
Sarıkaya, Fatih Eke’den hesabına para geldiğini kabul ederek ilk olarak ödemenin Bebek’te düzenlenen bir organizasyona gazeteci olarak katılmasının karşılığı olduğunu söyledi.
Sarıkaya daha sonra Fatih Eke’den toplam 21 kez para aldığını kabul etti. Sarıkaya, ödemelerin organizasyonların yanı sıra Nigella ürününün reklamı ve sosyal medya paylaşımları için yapıldığını belirtti.
Savcılığın tarih ve tutarlarını tek tek sıraladığı, 30 bin liradan 325 bin liraya kadar değişen ödemeler için Sarıkaya, “Bu kişiyle ilgili paylaşımlar yaptığım için parayı aldım” dedi.
Instagram için PR savunması
Sarıkaya, iş insanı Serdar Özyurt’la ilgili haberler ve Instagram paylaşımları yaptığını, karşılığında hesabına para gönderildiğini kabul etti.
Savcılık, Sarıkaya’nın hesabına Özyurt tarafından toplam 64 kez yüksek tutarlı ödeme yapıldığının tespit edildiğini bildirdi. Sarıkaya, ödemelerin Instagram’daki tanıtım ve PR faaliyetlerinin karşılığı olduğunu söyledi.
Gönderilen paraları borsada ya da ailesinin geçiminde kullandığını belirten Sarıkaya, söz konusu tutarları kripto para hesabı üzerinden aklamadığını öne sürdü.
Kripto hesabında 27 milyonluk işlem
Savcılık, Sarıkaya’nın Paribu hesabına 320 işlemde toplam 27 milyon 569 bin lira gönderdiğinin tespit edildiğini bildirdi.
Sarıkaya, hesaba para yatırıp daha sonra çektiğini kabul ederken 27 milyon 569 bin liralık tutarı kabul etmedi. İşlemlerin para aklama amacı taşımadığını savundu.
Sarıkaya’nın avukatı ise aynı paranın defalarca hesaba giriş ve çıkışının toplanması nedeniyle işlem hacminin yüksek göründüğünü, kripto hesabındaki güncel bakiyenin yaklaşık 700 bin lira olduğunu ileri sürdü.
Eğlence amaçlı oyun
Fatih Eke’den aldığı paraların kripto hesabıyla bağlantısı olmadığını savunan Sarıkaya, “Faiz haram olduğu için kripto hesabımı aktif olarak kullanırım” dedi. Ancak hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderilen ve buradan alınan paralar sorulduğunda, söz konusu işlemleri aile dostuyla Kıbrıs’a giderek “eğlenme amaçlı oyun oynamak” için gerçekleştirdiğini söyledi.
Sarıkaya’nın kripto kullanımını dinî hassasiyetle açıklarken para transferlerini oyun ve eğlence gerekçesine dayandırması, savunmasındaki dikkat çekici tutarsızlıklardan biri olarak kayda geçti.
Elden paralar
Sarıkaya, Serdar Özyurt’un özel kalemi İsmail Çanak’la 300’den fazla para alışverişi bulunduğunu kabul etti. Bu hareketleri ailevi ilişkiler, karşılıklı elden verilen paralar ve konuşmacı olarak katıldığı etkinliklerle açıkladı.
İsmail Çanak’ın söz konusu paraları kimden aldığını bilmediğini söyleyen Sarıkaya, ödemelerin yaptığı işlerin karşılığı olduğunu ileri sürdü.