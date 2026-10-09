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Kaynak: ANKA

İzmir'in Konak ilçesinde 2024 yılında sağanak sırasında elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışan 44 yaşındaki İnanç Öktemay'ın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme yaşandı.

"Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hapis cezası verilen 30 sanığın istinaftaki yargılamasına İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nde devam edildi.

"İZSU'DA TEK SUÇLU BEN MİYİM?"

Duruşmada söz verilen tutuksuz sanıklardan İZSU çalışanı Mehmet Zeki Aytulun, 23 ay cezaevinde kaldığını belirterek, "Kadrom kanal işçisi. İZSU'da tek suçlu ben miyim? Bu kurumda sadece yetkili ben miyim?" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ek bilirkişi raporu alınmasını talep ederken, sanık avukatları da farklı bir heyetten yeni rapor hazırlanmasını istedi.

MAHKEMEDEN YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU KARARI

Mahkeme heyeti, yeni ek bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 12 Temmuz 2024'te Alsancak'ta meydana gelmişti. Sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti.

10 Ekim 2025'teki karar duruşmasında 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiş, 9 sanık ise beraat etmişti.

Tutuklu sanıkların istinaf başvurularının ardından 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verilen 12 sanık tahliye edilmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi de tahliye edilen 30 sanık hakkında duruşma açılmasına karar vermişti.