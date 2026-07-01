Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

2026 Haziran ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici

Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 1,14 olarak gerçekleşti.

2025 Haziran ayına göre 2026 Haziran ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki

yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 35,94 olarak açıklandı.

DİĞER KALEMLERDE SON DURUM

2026 Haziran ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Haberleşme harcama grubunda yüzde 4,28, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 4,20, Ev Eşyası Harcama grubunda yüzde 3,14, Konut Harcama grubunda yüzde 2,37, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 1,66, Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 1,25, Sağlık Harcama grubunda yüzde 0,75, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 0,65, Eğlence ve Kültür harcama grubunda yüzde 0,12 artış izlenirken, Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda yüzde – 2,21, Ulaştırma harcama grubunda yüzde -0,95 azalış kaydetti.

Eğitim harcama grubunda değişim yaşanmadığı açıklamada belirtildi.