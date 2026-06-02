Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul'da yaşamak her geçen gün daha da zorlaşırken, İTO’nun mayıs ayı perakende fiyat indeksleri vatandaşın parasının nerelerde eridiğini gözler önüne serdi. İndekste yer alan 336 temel ürünün neredeyse 3'te 2'sinde fiyat artışı yaşanırken, sadece 44 ürünün fiyatı geriledi.

MEYVE TEZGAHINDA ERİK, SEYAHATLERDE BİLET ŞOKU!

Mayıs ayında İstanbullunun cebini en çok zorlayan ürün, mevsimsel geçişin de etkisiyle yüzde 86,49 zamlanan erik oldu. Ancak zam dalgası sadece gıdayla sınırlı kalmadı; yaz tatili planı yapanlar ve seyahat edecekler de büyük bir darbe yedi.

Mayıs ayında fiyatı en çok fırlayan kalemler sırasıyla şöyle listelendi:

Erik: %86,49

Günlük Araba Kiralama Ücreti: %85,64

Uçak Bileti: %41,42

Şehirlerarası Otobüs Bileti: %25,80

Maydanoz: %20,80

Bilgisayar Ekipmanları: %18,48

Deniz ve Havuz Kıyafetleri: %17,15

Kraker: %13,95

EKMEK, MAKARNA VE HAZIR YEMEK DURMUYOR!

Vatandaşın temel gıda maddelerindeki tırmanış mayıs ayında da hız kesmedi. İTO verilerine göre; limonda yüzde 11,56, hazır ev yemeklerinde yüzde 10,89, damacana ve ambalajlı suda yüzde 9,74, kaymakta yüzde 8,95, hazır sütlü tatlılarda yüzde 8,63 ve sucukta yüzde 8,41 fiyat artışı ölçüldü. Mutfakların ana maddesi olan makarnada yüzde 7,98, ekmekte ise yüzde 7,86'lık artışlar rapora yansıdı.

Kış boyunca el yakan biber çeşitleri mayısta çakıldı. Fiyatı en çok düşen ürün %60,72 ile sivri biber olurken, onu %60,55 ile çarliston biber ve %47,53 ile dolmalık biber izledi.

PAZAR TEZGAHLARI RAHATLADI: BİBER VE PATLICAN ÇAKILDI!

Mayıs ayının tek teselli veren gelişmesi ise seracılık döneminin bitip tarla ürünlerinin pazara inmesiyle yaşandı. Kış ve bahar aylarında yanına yaklaşılmayan biber çeşitlerinde sert düşüşler görüldü:

Sivri Biber: %60,72 düşüş (Fiyatı en çok azalan ürün)

Çarliston Biber: %60,55 düşüş

Dolmalık Biber: %47,53 düşüş

Patlıcan: %35,83 düşüş

Taze Fasulye: %23,89 düşüş

Salatalık: %22,95 düşüş

Kabak: %22,02 düşüş

Domates: %15,43 düşüş

Ayrıca pırasa ve karnabaharda yüzde 13,34, ütü fiyatlarında yüzde 10,87 düşüş görülürken; akaryakıtta (dizel/motorin) yüzde 6,76 ve LPG'de yüzde 2,75'lik gerilemeler kaydedildi.