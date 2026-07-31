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Kaynak: Haber Merkezi

Ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca ev sahibi ve kiracı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Temmuz ayı enflasyon verilerine çevrildi.

Konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek yasal zam tavanı, 12 aylık ortalama TÜFE verisi esas alınarak belirlenecek. Bu nedenle Ağustos ayı kira artış oranı, 3 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından kesinleşecek.

ENFLASYON VERİLERİ 3 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK

TÜİK, Temmuz 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak.

Haziran ayında açıklanan verilere göre TÜFE;

* Bir önceki aya göre yüzde 0,99

* Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,76

* Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,11

* On iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 32,03 artış gösterdi.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Konut ve iş yeri kira artışlarında uygulanabilecek yasal üst sınır, TÜİK’in her ay açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE verisi esas alınarak hesaplanıyor.

Bu nedenle Ağustos ayında sözleşmesini yenileyecek kiracılar için uygulanacak azami zam oranı, Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte belli olacak.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Ekonomistlerin beklentilerine göre Temmuz ayında aylık enflasyonun yüzde 1,68 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, Ağustos ayında uygulanacak kira artış tavanının bir önceki aya göre sınırlı da olsa gerilemesi bekleniyor.

Ancak kesin kira artış oranı, TÜİK’in 3 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacağı resmi enflasyon verileriyle netleşecek.