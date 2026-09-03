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2026 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin Kamu Alımları Raporu, Cumhurbaşkanlığı’nın kamu alımlarındaki tabloyu ortaya koydu. Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Rapora göre Cumhurbaşkanlığı, yılın ilk 6 ayında toplam 985 kamu alımı gerçekleştirdi. Bu alımların yalnızca 38’i Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılırken, kanun kapsamındaki alımların toplam içindeki oranı yüzde 8’de kaldı.

Böylece Cumhurbaşkanlığı’nın ilk yarıdaki 947 alımı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadan gerçekleştirilmiş oldu.

5,5 MİLYAR TL’LİK ALIM İSTİSNA KAPSAMINDA

Cumhurbaşkanlığı’nın ihalesiz gerçekleştirdiği alımların 904’ü doğrudan temin yöntemiyle yapıldı. Bu alımların toplam değeri 260 milyon 707 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2019-2026 döneminde istisna kapsamında gerçekleştirdiği alımlar, bazı yıllara göre şöyle:

• 2020: 25 milyon 985 bin TL

• 2022: 727 milyon 798 bin TL

• 2024: 4 milyar 652 milyon 235 bin TL

• 2026 (Ocak-Haziran): 5 milyar 576 milyon 138 bin TL

2 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 703 sayılı KHK ile Kamu İhale Kanunu’nun istisnaları düzenleyen 3’üncü maddesinde değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle daha önce bakanlarda bulunan savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarındaki bazı mal ve hizmet alımlarının istisna kapsamında ihalesiz yapılabilmesine ilişkin yetki Cumhurbaşkanına da verildi.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2026'nın ilk yarısındaki rekor kamu alımları akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında imzaladığı, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "tasarruf tedbirleri" genelgesini getirdi. Sosyal medyada "İtibardan tasarruf edilmiyor" yorumları geldi.