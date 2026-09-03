Koç Holding ile dolaylı ana ortağı Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş., Tüpraş'taki paylarının bir bölümünü elden çıkarma kararı aldı. Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Tüpraş sermayesinin yaklaşık yüzde 0,83'üne denk gelen paylar 6,16 milyar lira karşılığında Merrill Lynch International'a satılacak.
Koç Holding’ten büyük satış: Tam 6,16 milyar lira…
Koç Holding ile dolaylı ana ortağı Temel Ticaret ve Yatırım AŞ, Tüpraş sermayesinde sahip oldukları toplam 16 milyon 19 bin 979 TL nominal değerli A grubu payı Merrill Lynch International'a satacak. Satışın ardından Tüpraş'ın halka açıklık oranı yüzde 49,7'ye yükselecek.Kaynak: Haber Merkezi
İşlemin, Borsa İstanbul'un onay vermesi halinde 3 Eylül 2026'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Satışın ardından Tüpraş'ın halka açıklık oranının yüzde 49,7 seviyesine çıkması bekleniyor.
Satış kapsamında toplam 16 milyon 19 bin 979 TL nominal değerli Tüpraş payı el değiştirecek. Payların Merrill Lynch International'a, 1 TL nominal değerli pay başına 384,50 TL fiyat üzerinden satılması öngörülüyor.
Bu fiyat üzerinden hesaplandığında işlemin toplam büyüklüğü yaklaşık 6,16 milyar TL'ye ulaşacak.Satışa konu payların 11 milyon TL nominal değerli bölümü Koç Holding'in, 5 milyon 19 bin 979 TL nominal değerli kısmı ise Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin sahip olduğu A grubu paylardan oluşuyor.
BORSA İSTANBUL'A BAŞVURU BUGÜN YAPILACAK
Toptan alım satım işlemi kapsamında Bank of America Yatırım Bank A.Ş. tarafından 2 Eylül 2026 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapılması planlanıyor.
Borsa İstanbul'un gerekli onayı vermesi durumunda satışın 3 Eylül'de tamamlanması, payların takasının ise 7 Eylül'de gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Halen Borsa İstanbul'da işlem görmeyen satışa konu payların da işlem tarihinde borsada işlem görebilir nitelikteki paylara dönüştürülmesi planlanıyor.
KOÇ HOLDİNG'İN DOĞRUDAN PAYI YÜZDE 3,7'YE İNECEK
Satış işleminin tamamlanmasıyla Koç Holding'in Tüpraş sermayesindeki doğrudan payının yaklaşık yüzde 3,7 seviyesine gerilemesi bekleniyor.
Koç Holding ile bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Tüpraş'taki toplam payı ise yaklaşık yüzde 50,1 olacak.
Pay satışının bir diğer sonucu ise Tüpraş'ın halka açıklık oranında görülecek. İşlemin tamamlanmasıyla şirketin halka açık paylarının toplam sermayeye oranının yüzde 49,7'ye yükselmesi öngörülüyor.