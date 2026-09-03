Koç Holding’ten büyük satış: Tam 6,16 milyar lira…

Bu fiyat üzerinden hesaplandığında işlemin toplam büyüklüğü yaklaşık 6,16 milyar TL'ye ulaşacak.Satışa konu payların 11 milyon TL nominal değerli bölümü Koç Holding'in, 5 milyon 19 bin 979 TL nominal değerli kısmı ise Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin sahip olduğu A grubu paylardan oluşuyor.