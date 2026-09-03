Türkiye’nin en zengin ismiydi, serveti tuzla buz oldu

SASA hisselerinin bir kısmını da elden çıkaran Erdemoğlu'nun toplam varlığı, üç yıl içerisinde 4,3 milyar doların üzerinde eridi. 2023 yılında 5,3 milyar dolarlık servetiyle Forbes Türkiye milyarderler listesini açık ara farkla zirvede tamamlayan Erdemoğlu, güncel listede ancak 28. sırada kendisine yer bulabildi.