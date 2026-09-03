Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türkiye’nin en zengin ismiydi, serveti tuzla buz oldu

Türkiye’nin en zengin ismiydi, serveti tuzla buz oldu

2023 yılında 5 milyar 300 milyon dolarlık varlığıyla Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını taşıyan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, üç yıl içinde serveti

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Türkiye’nin en zengin ismiydi, serveti tuzla buz oldu - Resim: 1

Borsa İstanbul'da pandemi sonrası dönemde yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği hisselerin başında gelen SASA, son bir yılda yaşanan yüzde 50'lik değer kaybıyla piyasalarda beklentilerin uzağında kaldı. Polyester sektörünün dev şirketinde yaşanan bu tablo, doğrudan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun kişisel servetine yansıdı.

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Türkiye’nin en zengin ismiydi, serveti tuzla buz oldu - Resim: 2

SASA hisselerinin bir kısmını da elden çıkaran Erdemoğlu'nun toplam varlığı, üç yıl içerisinde 4,3 milyar doların üzerinde eridi. 2023 yılında 5,3 milyar dolarlık servetiyle Forbes Türkiye milyarderler listesini açık ara farkla zirvede tamamlayan Erdemoğlu, güncel listede ancak 28. sırada kendisine yer bulabildi.

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Türkiye’nin en zengin ismiydi, serveti tuzla buz oldu - Resim: 3

SASA'nın bu süreçte milyarlarca liralık yeni yatırımlara imza attığı bilinirken, şirketin yatırımcıları piyasalarda yeni bir yükseliş trendinin başlayıp başlamayacağını yakından takip ediyor.

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Türkiye’nin en zengin ismiydi, serveti tuzla buz oldu - Resim: 4

Forbes tarafından paylaşılan güncel verilere göre Türkiye'nin milyarderler sıralamasında zirve el değiştirdi. İşte listenin son durumu:

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Türkiye’nin en zengin ismiydi, serveti tuzla buz oldu - Resim: 5

Murat Ülker: 5,3 milyar dolar

Şaban Cemil Kazancı: 4,6 milyar dolar

Feridun Geçgel: 4 milyar dolar

Erman Ilıcak: 3,6 milyar dolar

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Türkiye’nin en zengin ismiydi, serveti tuzla buz oldu - Resim: 6

Ferit Faik Şahenk: 2,9 milyar dolar

Semahat Sevim Arsel: 2,7 milyar dolar

Hamdi Akın: 2,7 milyar dolar

Filiz Şahenk: 2,7 milyar dolar

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Türkiye’nin en zengin ismiydi, serveti tuzla buz oldu - Resim: 7

Selçuk Bayraktar: 2,7 milyar dolar

İpek Kıraç: 2,5 milyar dolar

Haluk Bayraktar: 2,4 milyar dolar

Mustafa Rahmi Koç: 2,4 milyar dolar

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Türkiye’nin en zengin ismiydi, serveti tuzla buz oldu - Resim: 8

Mehmet Sinan Tara: 2 milyar dolar

Mustafa Küçük: 2 milyar dolar

Nihat Özdemir: 1,9 milyar dolar

Sezai Bacaksız: 1,9 milyar dolar

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Türkiye’nin en zengin ismiydi, serveti tuzla buz oldu - Resim: 9

Mehmet Ali Aydınlar: 1,9 milyar dolar

Hüsnü Özyeğin: 1,9 milyar dolar

Şefik Yılmaz Dizdar: 1,8 milyar dolar

Ahmet Çalık: 1,6 milyar dolar

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Türkiye’nin en zengin ismiydi, serveti tuzla buz oldu - Resim: 10

Deniz Şahenk: 1,5 milyar dolar

Turgay Ciner: 1,5 milyar dolar

Bülent Eczacıbaşı: 1,4 milyar dolar

Mustafa Latif Topbaş: 1,3 milyar dolar

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Türkiye’nin en zengin ismiydi, serveti tuzla buz oldu - Resim: 11

Ahmed Afif Topbaş: 1,2 milyar dolar

Faruk Eczacıbaşı: 1,2 milyar dolar

Kazım Türker: 1,2 milyar dolar

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Türkiye’nin en zengin ismiydi, serveti tuzla buz oldu - Resim: 12

İbrahim Erdemoğlu: 1 milyar dolar

Aydın Doğan: 1 milyar dolar

Mehmet Kazancı: 1 milyar dolar

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