Borsa İstanbul'da pandemi sonrası dönemde yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği hisselerin başında gelen SASA, son bir yılda yaşanan yüzde 50'lik değer kaybıyla piyasalarda beklentilerin uzağında kaldı. Polyester sektörünün dev şirketinde yaşanan bu tablo, doğrudan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun kişisel servetine yansıdı.
Türkiye’nin en zengin ismiydi, serveti tuzla buz oldu
2023 yılında 5 milyar 300 milyon dolarlık varlığıyla Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını taşıyan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, üç yıl içinde servetiGülsüm Hülya Sundu
SASA hisselerinin bir kısmını da elden çıkaran Erdemoğlu'nun toplam varlığı, üç yıl içerisinde 4,3 milyar doların üzerinde eridi. 2023 yılında 5,3 milyar dolarlık servetiyle Forbes Türkiye milyarderler listesini açık ara farkla zirvede tamamlayan Erdemoğlu, güncel listede ancak 28. sırada kendisine yer bulabildi.
SASA'nın bu süreçte milyarlarca liralık yeni yatırımlara imza attığı bilinirken, şirketin yatırımcıları piyasalarda yeni bir yükseliş trendinin başlayıp başlamayacağını yakından takip ediyor.
Forbes tarafından paylaşılan güncel verilere göre Türkiye'nin milyarderler sıralamasında zirve el değiştirdi. İşte listenin son durumu:
Murat Ülker: 5,3 milyar dolar
Şaban Cemil Kazancı: 4,6 milyar dolar
Feridun Geçgel: 4 milyar dolar
Erman Ilıcak: 3,6 milyar dolar
Ferit Faik Şahenk: 2,9 milyar dolar
Semahat Sevim Arsel: 2,7 milyar dolar
Hamdi Akın: 2,7 milyar dolar
Filiz Şahenk: 2,7 milyar dolar
Selçuk Bayraktar: 2,7 milyar dolar
İpek Kıraç: 2,5 milyar dolar
Haluk Bayraktar: 2,4 milyar dolar
Mustafa Rahmi Koç: 2,4 milyar dolar
Mehmet Sinan Tara: 2 milyar dolar
Mustafa Küçük: 2 milyar dolar
Nihat Özdemir: 1,9 milyar dolar
Sezai Bacaksız: 1,9 milyar dolar
Mehmet Ali Aydınlar: 1,9 milyar dolar
Hüsnü Özyeğin: 1,9 milyar dolar
Şefik Yılmaz Dizdar: 1,8 milyar dolar
Ahmet Çalık: 1,6 milyar dolar
Deniz Şahenk: 1,5 milyar dolar
Turgay Ciner: 1,5 milyar dolar
Bülent Eczacıbaşı: 1,4 milyar dolar
Mustafa Latif Topbaş: 1,3 milyar dolar
Ahmed Afif Topbaş: 1,2 milyar dolar
Faruk Eczacıbaşı: 1,2 milyar dolar
Kazım Türker: 1,2 milyar dolar
İbrahim Erdemoğlu: 1 milyar dolar
Aydın Doğan: 1 milyar dolar
Mehmet Kazancı: 1 milyar dolar